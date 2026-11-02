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Έχοντας ήδη μπει στον Νοέμβριο, απομένει πλέον ένας μήνας και κάτι μέχρι να ολοκληρώσει η Βουλή τις εργασίες για τη φετινή χρονιά. Μέσα σε αυτά τα στενά χρονικά πλαίσια, οι εμπλεκόμενοι με την υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, καλούνται να κάνουν τα αδύνατα – δυνατά, ώστε να επέλθει συμφωνία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Σε αυτή την προσπάθεια κρίσιμος θα είναι και ο ρόλος των βουλευτών, οι οποίοι θα αποφασίσουν κατά πόσο θα ψηφίσουν σε νόμο το κυβερνητικό νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης.

Ωστόσο, οι δηλώσεις στις οποίες προέβη ο υπουργός Εργασίας το Σάββατο και οι αντίστοιχες τις οποίες έκανε την αμέσως προηγούμενη μέρα ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, δημιουργούν μια εικόνα, η οποία δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα προκύψει συναίνεση σε αυτό το καυτό ζήτημα. Πώς προκύπτει το πιο πάνω συμπέρασμα; Απαντώντας κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τους πυλώνες «0» και «1» στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με το νομοσχέδιο που θα οδηγηθούν στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε το Σάββατο πως «δεν έχω πρόθεση να ξανανοίξω αυτό το θέμα στο Εργατικό, εκτός εάν προκύψει κάτι». Η συζήτηση μεταφέρεται στη Βουλή, συμπλήρωσε, εκτός αν οι κοινωνικοί εταίροι έρθουν με κάποια νέα εισήγηση, η οποία να εντάσσεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Ταμείου.

Μια μέρα νωρίτερα και μιλώντας μετά το πέρας των εργασιών της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της ΣΕΚ, ο ΓΓ της συντεχνίας Ανδρέας Μάτσας είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι «με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, και λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο του δεύτερου πυλώνα, θεωρώ ότι είμαστε ακόμη μακριά από το να μπορεί να υπάρξει οριστική κατάληξη και διευθέτηση της μεταρρύθμισης». Άλλωστε, είναι ενδεικτικό πως στις αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της ΣΕΚ, περιλαμβάνονται τοποθετήσεις, για τις οποίες ακόμη δεν έχει προκύψει συμφωνία. Μεταξύ άλλων: (1) Περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής στήριξης του κράτους προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. (2) Ενσωμάτωση στη μεταρρύθμιση του Πυλώνα 2 που αφορά τα Ταμεία Προνοίας. (3) Επαρκής διαχείριση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής (12%), τόσο στη βασική όσο και στην αναλογική σύνταξη.

Πάντως, την τρέχουσα βδομάδα ο Μαρίνος Μουσιούττας αναμένεται να απουσιάζει στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δεν αναμένονται οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις. Εξού και η επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος έχει οριστεί για τις 9 Νοεμβρίου.