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Σε ασκήσεις επί χάρτου προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με τις αυξήσεις που θα επέλθουν στις συντάξεις μετά την μεταρρύθμιση. Οι αυξήσεις για τα χαμηλά εισοδήματα θα φτάσουν μέχρι και στο 50%, σύμφωνα με το Υπουργείο, ενώ προστίθεται ότι για τα υψηλά εισοδήματα η αύξηση θα είναι μεν ανεπαίσθητη, ωστόσο, υπογραμμίζεται, δεν θα υπάρξει μείωση σε κανένα συνταξιούχο. Στους πίνακες που ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τόσο τα χρόνια εισφορών, όσο και τα επιδοτούμενα.

Ενδεικτικά, χρησιμοποιώντας τιμές του 2024, το Υπουργείο Εργασίας καταγράφει συγκεκριμένα παραδείγματα για τις αυξήσεις που θα επέλθουν με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Με 30 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε 411 ευρώ, θα πάρει 577 ευρώ με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Αυτό σημαίνει σε τρία χρόνια, σύμφωνα και με τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου. Επίσης στην κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων, συνταξιούχος με 42 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από 508 ευρώ που ελάμβανε, θα παίρνει 764 ευρώ μετά την μεταρρύθμιση.

Στα παραδείγματα που αναφέρονται στα υψηλά εισοδήματα, συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε 1.223 με 25 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, θα παίρνει 1.271 ευρώ μετά την μεταρρύθμιση. Δύο ευρώ αύξηση θα λάβουν όσοι έπαιρναν 2.032 ευρώ με 42 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, πραγματοποιούνται πλέον δυο φορές τη βδομάδα, με στόχο η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να υλοποιηθεί την 1.1.2027. Μιλώντας μετά την τελευταία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε τρεις αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: (α) Απόδοση των αυξήσεων στις συντάξεις σε βάθος τριετίας αντί πενταετίας. (β) Επέκταση της μεταβατικής περιόδου από τα πέντε στα δεκαπέντε χρόνια. (γ) Βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας.