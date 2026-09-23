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Αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους, με προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιούχους, προβλέπει το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα. Ο ίδιος τοποθέτησε την έναρξη εφαρμογής στην 1η Ιανουαρίου 2027, τονίζοντας ότι δεν αυξάνονται η ηλικία συνταξιοδότησης και οι εισφορές και ότι τον τελικό λόγο έχει η Βουλή.

Μιλώντας την Τετάρτη σε ημερίδα του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία για την Τρίτη Ηλικία, ο Υπουργός ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση άνω των €100 τον μήνα, ενώ σχεδόν 10.000 θα έχουν μηνιαίες αυξήσεις άνω των €200.

Το ύψος της αύξησης θα διαφέρει ανά περίπτωση, ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τα χρόνια και το ύψος των εισφορών.

Ελάχιστη αύξηση €30 για συντάξεις έως €600

Το νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάστηκε με τη συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αφορά τον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, δηλαδή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, προβλέπεται ελάχιστη εγγυημένη αύξηση €30 τον μήνα για κάθε υφιστάμενο συνταξιούχο με σύνταξη έως €600, από τον πρώτο μήνα εφαρμογής. Διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό αποτελεί το κατώτατο όριο και όχι το ανώτατο.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, για πρώτη φορά θα προσμετρώνται στη σύνταξη περίοδοι εκτός μισθωτής εργασίας, όπως η ανατροφή παιδιών, η φροντίδα συγγενικών προσώπων, οι περίοδοι αναπηρίας και ο χρόνος πριν από την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Ο Υπουργός συνέδεσε τις αλλαγές αυτές με την προσπάθεια περιορισμού του έμφυλου χάσματος στις συντάξεις, επισημαίνοντας ότι πολλές γυναίκες δεν συμπλήρωσαν πλήρη ασφαλιστικό βίο επειδή αφιερώθηκαν στη φροντίδα της οικογένειας.

Στο 7,5% η αναλογιστική μείωση στη βασική σύνταξη

Η αναλογιστική μείωση για όσους συνταξιοδοτήθηκαν στα 63 προβλέπεται να περιοριστεί από 12% σε 7,5% στη βασική σύνταξη, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα.

Όπως εξήγησε, η αλλαγή θα ισχύει εφ’ όρου ζωής και θα καλύπτει τόσο τους σημερινούς συνταξιούχους όσο και όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι το 2031.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι καμία σύνταξη δεν θα μειωθεί, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει σύγκριση του παλαιού και του νέου τρόπου υπολογισμού, με τον συνταξιούχο να λαμβάνει το ευνοϊκότερο ποσό.

Κατά τον Υπουργό, η μεταρρύθμιση διορθώνει διαχρονικές στρεβλώσεις και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε ορίζοντα 40 έως 50 ετών. Εφόσον εφαρμοστεί από την αρχή του 2027, όπως προγραμματίζεται, οι αυξήσεις θα φανούν στις πληρωμές του τέλους Ιανουαρίου.

Αλλαγές στη διαχείριση του αποθεματικού

Αναφερόμενος στο αποθεματικό του Ταμείου, ύψους περίπου €12 δισ., ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε ότι ανήκει σε όσους εργάστηκαν και κατέβαλαν εισφορές.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, όπως ανέφερε, τερματίζεται ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο, τα ετήσια πλεονάσματα κατατίθενται σε επενδυτικό λογαριασμό του ίδιου του Ταμείου και αρχίζει η σταδιακή αποπληρωμή του κρατικού χρέους προς αυτό.

Κάθε πρόσθετη παροχή να συνοδεύεται από κοστολόγηση

Ο Υπουργός ζήτησε ο διάλογος να στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και σαφή χρονοδιαγράμματα, τονίζοντας ότι το Ταμείο έχει καθορισμένα έσοδα και όρια.

Κάθε εισήγηση για πρόσθετο όφελος είναι καλοδεχούμενη, σημείωσε, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από το κόστος και την πηγή χρηματοδότησής της.

«Είναι ο μόνος τρόπος για να μη μετατραπεί ο διάλογος σε πλειοδοσία υποσχέσεων που θα τις πληρώσει κάποιος άλλος, αργότερα», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Βουλή και ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό στη συζήτηση προτάσεων.

Η γήρανση του πληθυσμού και οι ανάγκες φροντίδας

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι το 2022 ένας στους έξι κατοίκους της Κύπρου ήταν άνω των 65 ετών. Το 2050 η αναλογία αναμένεται να φτάσει σχεδόν τον έναν στους τέσσερις και το 2070 τους τρεις στους δέκα.

Διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό «δημογραφική βόμβα», υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αποτελεί επίτευγμα και ότι ο κίνδυνος βρίσκεται στην έλλειψη προετοιμασίας.

Όπως είπε, το ζητούμενο είναι το εισόδημα, η φροντίδα και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα όσων ζουν μόνοι ή εξαρτώνται αποκλειστικά από τη σύνταξή τους.

Για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, σημείωσε ότι το κυπριακό μοντέλο στηρίχθηκε επί δεκαετίες σχεδόν αποκλειστικά στην οικογένεια και κυρίως στις γυναίκες. Με τα σημερινά δεδομένα απασχόλησης και γεωγραφικής διασποράς των οικογενειών, πρόσθεσε, το μοντέλο αυτό δεν επαρκεί.

Ως προτεραιότητες έθεσε την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας, την ενίσχυση της κατ’ οίκον φροντίδας και τη στήριξη των άτυπων φροντιστών, μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Υπουργείου Υγείας.

Εργασία, κατάρτιση και ψηφιακή πρόσβαση

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργός γήρανση περιλαμβάνει τη δυνατότητα απασχόλησης για όσους επιθυμούν και μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται, καθώς και την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην κατάρτιση και επανακατάρτιση μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και στην αναγνώριση της κοινωνικής συμμετοχής και του εθελοντισμού των ηλικιωμένων.

Διαβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα της ημερίδας θα μελετηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ληφθούν υπόψη στον συνεχιζόμενο διάλογο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που απασχολούν την Τρίτη Ηλικία.

Πηγή: ΚΥΠΕ