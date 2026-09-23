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Απειλές για τη ζωή του υποστηρίζει ότι δέχεται ο Φειδίας Παναγιώτου, αναφέροντας ότι λαμβάνει απειλητικά μηνύματα σε καθημερινή βάση. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο κ. Παναγιώτου μίλησε επίσης για τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Άμεση Δημοκρατία ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Αρχικά ρωτήθηκε εάν του έχει παραχωρηθεί αστυνομική φρουρά και ο κ. Παναγιώτου ανέφερε: «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά. Μπορεί να μη μας αγαπά ο Πρόεδρος, όμως δεν πειράζει».

Σε ερώτηση εάν κινδυνεύει, απάντησε ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα. «Είναι σε καθημερινή βάση, αλλά συμβαίνει όταν είσαι διάσημος στα social media», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα τον σκοτώσει.

Προεδρικές: «Είμαστε ανοικτοί σε όλα τα σενάρια»

Αναφερόμενος στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Άμεση Δημοκρατία ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις.

«Είμαστε ανοικτοί σε όλα τα σενάρια και όλες τις συνεργασίες», είπε.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε επαφές με όλα τα κόμματα, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει με ποιον έχει συναντηθεί από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που να τους καθοδηγεί για τις προεδρικές εκλογές. «Ακόμη δεν γνωρίζουμε τους υποψήφιους, όμως είμαστε ανοικτοί σε όλα τα σενάρια», σημείωσε.

Ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε και στο έργο GSI, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας να δηλώσουν ξεκάθαρα ποιο είναι το κόστος του έργου.