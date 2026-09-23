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Ένας μέχρι πρότινος σχετικά άγνωστος τυφώνας στον ανατολικό Ειρηνικό ενισχύθηκε μέσα σε ελάχιστες ώρες σε ένα από τα ισχυρότερα τροπικά συστήματα που έχουν καταγραφεί, προκαλώντας συναγερμό για τις επιπτώσεις του σε Μεξικό και Καλιφόρνια.

Ο τυφώνας Polo έφτασε στην ανώτατη κατηγορία, 5, με μέγιστους διατηρούμενους ανέμους που αγγίζουν τα 290 χλμ./ώρα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να παραμείνει εξαιρετικά επικίνδυνος τις επόμενες ημέρες.

Ο Polo βρίσκεται ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού και, παρά την τεράστια ισχύ του, δεν προβλέπεται προς το παρόν να πραγματοποιήσει άμεση προσέγγιση στην ξηρά. Ωστόσο, η αργή κίνησή του δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες περιοχές, κυρίως λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, των πλημμυρών, των κατολισθήσεων και της θαλασσοταραχής.

BREAKING: Hurricane Hunters just measured an almost unbelievable 889 mb pressure inside Hurricane Polo.



If that reading is confirmed, Polo would become the second strongest hurricane ever recorded in the eastern Pacific, behind only Hurricane Patricia in 2015.



What makes this… pic.twitter.com/ZaMRAjMMRa — Max Velocity (@MaxVelocityWX) September 22, 2026

Τυφώνας «θηρίο»

Αυτό που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση στους μετεωρολόγους είναι η ταχύτητα με την οποία ενισχύθηκε ο Polo. Μέσα σε περίπου 24 έως 36 ώρες, το σύστημα μετατράπηκε από τροπική καταιγίδα σε έναν εξαιρετικά ισχυρό τυφώνα κατηγορίας 5.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ ως «πραγματικά αξιοσημείωτη», μεταδίδει η New York Post.

Οι συνθήκες στον Ειρηνικό ευνοούν την περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου με τα εξαιρετικά θερμά νερά, άφθονη υγρασία και χαμηλή διάτμηση των ανέμων που παρέχουν στον Polo ιδανικό περιβάλλον για να διατηρήσει την ισχύ του.

DANGEROUS FLOODING ‼️: Massive Category 5 Hurricane Polo is fueling catastrophic flash flooding across New Mexico. Some areas are currently under a Flash Flood Emergency, and evacuations are underway.#flood #polo #hurricane #newmexico pic.twitter.com/Tgix1FX1nt September 23, 2026

Συναγερμός στο νοτιοδυτικό Μεξικό

Ο Polo αναμένεται να παραμείνει ανοικτά των ακτών, όμως η επίδρασή του στο Μεξικό μπορεί να είναι σημαντική. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προβλέπει 76 έως 152 χιλιοστά βροχής, με τοπικά ύψη έως και 203 χιλιοστά , στις παράκτιες περιοχές των πολιτειών Guerrero και Michoacán έως την Πέμπτη.

Οι βροχοπτώσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες και κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με απότομο ανάγλυφο. Παράλληλα, αναμένονται επικίνδυνος κυματισμός και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Έχει ήδη εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα από το Tecpan de Galeana έως το Punta San Telmo, ενώ υπάρχει επιτήρηση για την περιοχή δυτικά του Punta San Telmo έως το Playa Perula.

Mexico's Sheinbaum urged Pacific coast residents to remain vigilant as Hurricane Polo reached Category 5 strength and is expected to skirt the country's western shoreline https://t.co/EDvwmA1wZY pic.twitter.com/z8BaJHkS9q — Reuters (@Reuters) September 23, 2026

Ανησυχία και για την Καλιφόρνια

Η Νότια Καλιφόρνια αναμένεται να αποφύγει τα χειρότερα από το ίδιο το σύστημα, όμως ο Polo μπορεί να επηρεάσει την περιοχή μέσω τροπικής υγρασίας και μεγάλων νότιων κυματισμών.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τον συνδυασμό υψηλής παλίρροιας και των ισχυρών κυμάτων, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει παράκτιες πλημμύρες. Περιοχές όπως η Laguna Beach, το Dana Point και το Carlsbad έχουν ήδη αντιμετωπίσει σοβαρή παράκτια διάβρωση και απώλεια άμμου από τις ισχυρές καταιγίδες και τον μεγάλο κυματισμό.

Ο Polo είναι η 16η ονομασμένη καταιγίδα της φετινής περιόδου στον ανατολικό Ειρηνικό και ο τρίτος τυφώνας κατηγορίας 5, μετά τους Genevieve και Lowell. Με αυτόν τον τρόπο, το 2026 ισοφαρίζει τα έτη 1994, 2002 και 2018 ως προς τον αριθμό των τυφώνων κατηγορίας 5 που έχουν καταγραφεί σε μία περίοδο στον ανατολικό Ειρηνικό.

Την ίδια στιγμή, η Καλιφόρνια προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ έχει κηρύξει προληπτικά πολιτειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι προβλέψεις για ισχυρό El Niño ενισχύουν τις ανησυχίες. Με την κήρυξη κατάστασης ανάγκης δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν επιπλέον μέτρα προστασίας και πρόληψης, σύμφωνα με τις Αρχές.

iefimerida.gr