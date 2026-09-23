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Η ελληνική εταιρεία Cloudevo, με δραστηριότητα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και του cloud transformation, αποτέλεσε αντικείμενο διεθνούς case study που δημοσίευσε η Google, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Google News Initiative και την FT Strategies. Η Cloudevo ξεχωρίζει ως η μοναδική ελληνική εταιρεία TechAI —και μία από τις λίγες στην Ευρώπη— που έχει λάβει αντίστοιχη αναγνώριση από hyperscaler.

Ως Premier Partner της Google, η Cloudevo δημιουργήθηκε ως τεχνολογικό spin-off της ομάδας ψηφιακής ανάπτυξης του ProtoThema, του μεγαλύτερου ελληνικού ειδησεογραφικού ιστότοπου, με στόχο να αναπτύξει λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός newsroom. Από το 2024, η εταιρεία συνεργάζεται με το Google News Initiative και την FT Strategies με στόχο την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της ενημέρωσης,, αξιοποιώντας το Gemini και την πλατφόρμα Gemini Enterprise Agent.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας παρουσιάζεται πλέον από τη Google ως case study, με το ProtoThema να λειτουργεί ως το πεδίο εφαρμογής όπου εφαρμόστηκαν οι λύσεις της Cloudevo.

Ανάμεσα στις εφαρμογές που ανέπτυξε η Cloudevo είναι ένας αλγόριθμος διαχείρισης σχολίων για την ελληνική γλώσσα, που αύξησε τη χωρητικότητα της πλατφόρμας από 30.000 σε 320.000 σχόλια τον μήνα και μείωσε τον χρόνο δημοσίευσής τους από ώρες σε μόλις 90 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια αυτοματοποιημένη ροή μετάφρασης για την αγγλόφωνη έκδοση του ProtoThema, ένα εργαλείο σημασιολογικής αναζήτησης που οδήγησε σε αύξηση 20% της επισκεψιμότητας μέσω αναζήτησης, καθώς και η ενότητα AI Takeaways, που συνέβαλε στη μείωση του bounce rate από 60% σε 47%.

Η Senior Manager της FT Strategies, Aliya Itzkowitz, αναφέρει: «Η εταιρεία έχει έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό. Δεν φοβάται να δοκιμάζει νέες τεχνολογίες και τις υιοθετεί ταχύτερα από πολλούς οργανισμούς», μια νοοτροπία που, όπως σημειώνει η Google, αντανακλάται στην ίδια την Cloudevo.

Η News Partnerships Manager της Google για τη Νότια Ευρώπη, Camila Samilian, χαρακτηρίζει «πραγματικά εντυπωσιακή» αυτή την καινοτόμο και προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση, δοκιμάζοντας νέες τεχνολογίες και επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της ενημέρωσης. Η συνεργασία της Cloudevo με τη Google εντάσσεται πλέον στα διεθνή case studies του Google News Initiative για την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ψηφιακά μέσα.

protothema.gr