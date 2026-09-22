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Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, η τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα» και οι νέες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής , μιλά στη Στέλλα Στυλιανου, για τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο γεωπολιτικό σκηνικό, τον ρόλο της Ελλάδας και της Ευρώπης, τις αμυντικές συμμαχίες και την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Στο επίκεντρο και το Κυπριακό: η λύση δύο κρατών, η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία και τα διδάγματα από την κρίση των S-300.

Μια συζήτηση για όσα αλλάζουν στην περιοχή και όσα έρχονται.