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Στην περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου συμφώνησαν οι Υπουργοί Άμυνας των τριών χωρών κατά την 6η Τριμερή Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Κάιρο.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, με τις τρεις πλευρές να επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους για ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, η συνεργασία στηρίζεται στον σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και των σχετικών συμφωνιών και κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

Οι τρεις Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, εξετάζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων κρίσεων στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων και τερματισμού των ένοπλων συγκρούσεων. Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος επαναβεβαίωσαν παράλληλα τη δέσμευσή τους στον εποικοδομητικό διάλογο ως βασικό μέσο για την ειρηνική επίλυση διαφορών.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην επιχειρησιακή διάσταση της τριμερούς συνεργασίας.

Οι τρεις πλευρές έδωσαν έμφαση:

στην πραγματοποίηση κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων ,

, στην περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας ,

, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων,

μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, στην ενίσχυση της συνεργασίας στη θαλάσσια ασφάλεια ,

, στην έρευνα και διάσωση ,

, στην κυβερνοάμυνα ,

, και στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερούς αμυντικής συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι Υπουργοί Άμυνας των τριών χωρών υπέγραψαν Κοινή Δήλωση, επιβεβαιώνοντας το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της συνεργασίας τους.