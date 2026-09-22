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Οριστικές αποφάσεις για τη μείωση των φρουρών πολιτικών και πρώην αξιωματούχων λήφθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή, στη βάση επικαιροποιημένης εκτίμησης κινδύνου.

Οι τρεις πρώην πρόεδροι της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, Δημήτρης Συλλούρης και Μάριος Κάρογιαν χάνουν τους δύο αστυνομικούς φρουρούς που τους έχουν διατεθεί, καθώς και οι δύο σύζυγοι των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, Έλση Χριστόφια και Αντρούλλα Βασιλείου που διαθέτουν από ένα οδηγό.

Η αφαίρεση της φρουράς έγινε στο πλαίσιο της νέας ενιαίας διαδικασίας για την παροχή αστυνομικής φρούρησης, κατά την οποία η Αστυνομία προχώρησε σε επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου, βάσει της οποίας δεν προκύπτουν λόγοι συνέχισης της μόνιμης φρούρησης. Ως εκ τούτου, η φρούρηση των πιο πάνω πρώην αξιωματούχων θα τερματιστεί στις 5 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση κινδύνου και δεν σχετίζεται με την ιδιότητα ή τη θεσμική διαδρομή του αξιωματούχου.

Όσον αφορά στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ο οποίος διαθέτει αυτή τη στιγμή 12 αστυνομικούς, τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν από τον ερχόμενο Ιανουάριο με την αφαίρεση της στατικής φρουράς στην οικία του και την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί, στο πλαίσιο της νέας ενιαίας διαδικασίας για την αστυνομική φρούρηση του κ. Αναστασιάδη, η συνοδεία του από 6 αστυνομικούς θα διατηρηθεί. Η φρούρηση της κατοικίας από άλλους 6 αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ενώ από τον Ιανουάριο 2027 θα ενισχύεται με συχνές περιπολίες αστυνομικών οχημάτων.