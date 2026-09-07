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Εφτά Πρόεδροι, 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία και δέκα προεδρικές λιμουζίνες καταγράφονται από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κάποιες από αυτές αποτελούσαν δωρεά.

Συγκεκριμένα, μία θωρακισμένη Cadillac, με αριθμό εγγραφής KC 001 είχε παραγγελθεί από την αμερικανική κυβέρνηση ως δώρο για τον Μακάριο το 1977 αλλά, λόγω του θανάτου του δεν πρόλαβε να την χρησιμοποιήσει, οπόταν χρησιμοποιήθηκε από τον διάδοχό του Σπύρο Κυπριανού.

Επίσης, μία λιμουζίνα Audi A8 είχε παραχωρηθεί ως δωρεά στον τότε Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη και επιστράφηκε στην αντιπροσωπεία όταν έληξε η θητεία του.

Ο μόνος Πρόεδρος που φαίνεται πως δεν χρησιμοποίησε καινούρια λιμουζίνα (υπό την έννοια ότι επί θητείας του δεν έγινε οποιαδήποτε αγορά) ήταν ο Γιώργος Βασιλείου.

Από τις δέκα προεδρικές λιμουζίνες, οι τέσσερις ήταν θωρακισμένες. Η μία προοριζόταν για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο αλλά χρησιμοποιήθηκε από τον διάδοχό του Σπύρο Κυπριανού. Επί των ημερών του τελευταίου αγοράστηκε άλλη μία θωρακισμένη λιμουζίνα.

Θωρακισμένη λιμουζίνα αγοράστηκε και επί Δημήτρη Χριστόφια και επί Νίκου Αναστασιάδη.

Από στοιχεία τα οποία συλλέξαμε, εξ αφορμής της πρόθεσης αγοράς νέας λιμουζίνας για τις ανάγκες του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη που προκάλεσε αντιδράσεις, λόγω και τους κόστους απόκτησης που προσδιορίστηκε σε €595.000, η εικόνα με τις λιμουζίνες παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ παρέμεινε στην προεδρία της Δημοκρατίας την περίοδο 1960–1977 και κατά τη διάρκεια της θητείας του χρησιμοποίησε τα ακόλουθα οχήματα:

–Κάντιλακ (Cadillac), η οποία χρησιμοποιήθηκε και πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου.

-Άλλη μία Cadillac η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

-Mercedes-Benz 600 (W100). Οι δύο τελευταίες λιμουζίνες φυλάσσονται στην αρχιεπισκοπή.

-Άλλη θωρακισμένη Cadillac (τρίτη στη σειρά) προοριζόταν να διατεθεί δωρεάν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στον Μακάριο, αλλά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ένεκα του θανάτου του.

– Ο διάδοχός, Σπύρος Κυπριανού ο οποίος ανέλαβε το 1977 χρησιμοποιούσε την Cadillac του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στην πορεία για σκοπούς της προεδρίας αγοράστηκε λιμουζίνα Mercedes-Benz. Χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1998 και αργότερα αξιοποιήθηκε για μεταφορά επισήμων.

Το 1988 εξελέγη Πρόεδρος ο Γιώργος Βασιλείου, επί προεδρίας του οποίου δεν αγοράστηκε προεδρική λιμουζίνα. Χρησιμοποίησε την Cadillac και τη θωρακισμένη Mercedes του Σπύρου Κυπριανού.

Το 1993 εξελέγη ο Γλαύκος Κληρίδης ο οποίος αρχικά χρησιμοποιούσε τα υπάρχοντα οχήματα. Στη συνέχεια αγοράστηκε μία BMW 750, ενώ παράλληλα παραχωρήθηκε στην προεδρία ένα Audi A8, το οποίο επεστράφη στην αντιπροσωπεία όταν έληξε η θητεία του.

Το 2003 εξελέγη ο Τάσσος Παπαδόπουλος για τον οποίο αγοράστηκε μία BMW 760Li.

Το 2008 εκλέγεται ο Δημήτρης Χριστόφιας. Κρίθηκε ότι η BMW 760Li του προκατόχου του έχρηζε αντικατάστασης οπόταν το 2010 αγοράστηκε θωρακισμένη Mercedes-Benz S-Class. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, κόστισε €291.000 πλέον ΦΠΑ και χρησιμοποιήθηκε έως και το 2019.

Το 2013 εκλέγεται ο Νίκος Αναστασιάδης ο οποίος χρησιμοποιούσε τα οχήματα του προκατόχου του.

Το 2019, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Νίκου Αναστασιάδη, αγοράστηκε θωρακισμένη BMW 760Li. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία είχαν κατατεθεί στη Βουλή, η συγκεκριμένη λιμουζίνα κόστισε €258.850 πλέον ΦΠΑ.