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Άγνοια για την προωθούμενη αγορά νέας θωρακισμένης προεδρικής λιμουζίνας, κόστους €595.000, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την προμήθεια του οχήματος.

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τον Τύπο για αυτή την πρόθεση να αγοραστεί. Δεν γνώριζα για κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Πρόεδρος, ερωτηθείς για το θέμα.

Την απόφαση για την προμήθεια του συγκεκριμένου θωρακισμένου οχήματος έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 16 Ιουλίου. Το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε ήδη αίτημα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για αποδέσμευση κονδυλίου €595.000, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί από την Επιτροπή.

Για την αγορά δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός, αλλά ακολουθήθηκε διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Κύπρο. Οι τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, περιέχουν εμπιστευτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη θωράκισή του.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι τέτοιες αποφάσεις άπτονται ζητημάτων ασφάλειας και λαμβάνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή του εκάστοτε Προέδρου.

«Κανένας Πρόεδρος δεν πρέπει να γνωρίζει για θέματα ασφάλειας, για θέματα πώς οι αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους αποφασίζουν να προχωρήσουν για να διασφαλίσουν κάποια θέματα», είπε.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί πως ούτε άλλοι ηγέτες, φέρνοντας ως παραδείγματα τους πρωθυπουργούς Ελλάδας και Ισραήλ και τους προέδρους Αιγύπτου και Γαλλίας, γνωρίζουν τις λεπτομέρειες σχετικών αποφάσεων που αφορούν την προσωπική τους ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας λόγο για εσκεμμένη διαρροή από τη Βουλή, με στόχο, όπως υποστήριξε, να πληγεί ο ίδιος.

«Σίγουρα έγινε εσκεμμένα μια διαρροή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εκεί ήταν ο αποδέκτης, όπως είδα σήμερα στα δημοσιεύματα, με στόχο να πλήξουν προφανώς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν συνολικά την αξιοπιστία των προσώπων που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή και προειδοποίησε ότι θα έχουν τελικά αρνητικό αντίκτυπο σε εκείνους που, όπως είπε, είχαν την πρωτοβουλία της διαρροής.

Απαντώντας στις επικρίσεις για την αγορά της λιμουζίνας, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε «λαϊκίστικες» ανάλογες προσεγγίσεις και αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο χρησιμοποίησε το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για μετακίνηση με τη μικρή του κόρη.

«Κάποια φορά χρησιμοποίησα το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο με τη μικρή μου θυγατέρα, ακριβώς γιατί ήθελα και εγώ ως πατέρας να έχω αυτή την προσωπική στιγμή και δέχτηκα σοβαρότατες παρατηρήσεις από αυτούς που είναι υπεύθυνοι όχι για την ασφάλεια του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά για την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα, τέτοιου είδους λαϊκίστικες προσεγγίσεις στο τέλος της ημέρας έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτούς από τους οποίους γίνονται, για να πλήξουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας»

Όπως είπε, ήθελε να έχει μια προσωπική στιγμή ως πατέρας, ωστόσο στη συνέχεια δέχθηκε «σοβαρότατες παρατηρήσεις» από τους αρμόδιους για την ασφάλειά του.

«Δεν είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά για την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε.