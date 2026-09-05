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Τι θα γίνει με την πρεσβεία του Ισραήλ;

Κανέναν δεν ενδιαφέρουν οι κάτοικοι γύρω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Ούτε το δήμο, ούτε το Προεδρικό, ούτε την Αστυνομία, κανέναν. Η ασφάλεια της πρεσβείας «ελέγχει» τις αυλές των σπιτιών, παραβιάζει το άσυλο των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάει κι έρχεται στις γειτονιές χωρίς να έχει καμία δικαιοδοσία και η Αστυνομία σφυρίζει αδιάφορα.

Κατά τα άλλα, μόνο ένας δρόμος οδηγεί στα σπίτια της γειτονιάς, καθώς ο άλλος παραμένει κλειστός από τον Οκτώβρη του 2023, δήθεν προσωρινά. Άλλος είχε κλείσει πριν δεκαετίες για να μην περνά κανείς έξω από την πρεσβεία. Πεζοδρόμια και αδιέξοδα έχουν τα μαύρα τους τα χάλια, οι ακαθαρσίες είναι παντού, αφού και οι υπεύθυνοι αποφεύγουν να μπουν στις γειτονιές και όλοι είναι όμηροι μιας πρεσβείας.

Ελπίζουμε, ο επόμενος πρέσβης, τώρα που φεύγει ο λαλίστατος Όρεν Ανόλικ, να σέβεται περισσότερο τους κατοίκους και να εξηγήσει στους ανθρώπους της ασφάλειάς του (παλιούς και καινούργιους) ότι δεν δικαιούνται να μπαίνουν στο σπίτι κανενός για να ελέγξουν για… τρομοκράτες. Συνήθισαν να παραβιάζουν και να εισβάλλουν όπως κάνουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη; Νομίζουν ότι κάνουν βόλτες σε προτεκτοράτο του Ισραήλ; Θα τους σταματήσει κανείς ή να αναλάβουν οι περίοικοι;

ΑΛ.ΜΙΧ.