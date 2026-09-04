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Στα 91,4 χιλιόμετρα έφτασε η συνολική απόσταση που διένυσε κολυμπώντας ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ολοκληρώνοντας το εγχείρημά του έπειτα από 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης.

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο γνωστός Έλληνας κολυμβητής υπερβολικά μεγάλων αποστάσεων, έγραψε ιστορία καλύπτοντας κολυμπώντας τη θαλάσσια απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ιταλία. Σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε την Κυριακή 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της ελληνικής επικράτειας στα Διαπόντια Νησιά, και έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στην άκρη της ιταλικής χερσονήσου του Σαλέντο, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης

Η συνολική διαδρομή, όπως καταγράφηκε από το σύστημα παρακολούθησης της Marathon Swimmers Federation, έφτασε τα 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης. Ο ίδιος αυτοανακήρυξε το εγχείρημα ως την πρώτη φορά που άνθρωπος κατάφερε να διασχίσει κολυμπώντας το πέρασμα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η επιλογή της συγκεκριμένης διαδρομής δεν ήταν τυχαία. Ο Χρυσικόπουλος είχε ήδη επιχειρήσει το ίδιο πέρασμα δύο χρόνια νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2024, ξεκινώντας και τότε από τους Οθωνούς με προορισμό το Οτράντο, στην ίδια περιοχή του Λέτσε. Εκείνη η προσπάθεια είχε ναυαγήσει στα ανοιχτά, όταν ένα σμήνος μεδουσών και η απότομη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρούς ανέμους και ψηλό κυματισμό, τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει πριν φτάσει στον στόχο του.

Το στενό ανάμεσα στους Οθωνούς και την ιταλική ακτή θεωρείται από τα πιο απαιτητικά περάσματα της Μεσογείου, τόσο λόγω των ρευμάτων όσο και λόγω της έκθεσης στις καιρικές μεταβολές που προκαλούν οι καταιγίδες της περιοχής. Φέτος, δύο χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα, ο 43χρονος αθλητής επέστρεψε στο ίδιο σημείο εκκίνησης και, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε, κατάφερε αυτή τη φορά να ολοκληρώσει τη διαδρομή μέχρι το τέλος.

Ο Χρυσικόπουλος δεν είναι άγνωστος στον χώρο της υπερ-κολύμβησης / INSTAGRAM

Ο Χρυσικόπουλος δεν είναι άγνωστος στον χώρο της υπερ-κολύμβησης. Το 2021 είχε κατακτήσει το πρώτο του παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, καλύπτοντας 358,2 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα, κολυμπώντας αδιάκοπα στην εσωτερική πισίνα του Ολυμπιακού Σταδίου στο ΟΑΚΑ, μια απόσταση που παραπέμπει, σε ευθεία γραμμή, περίπου στο ταξίδι Αθήνας-Μυτιλήνης.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2022, κολύμπησε από τη Ρόδο μέχρι το Καστελλόριζο, μια απόσταση 130 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή, ολοκληρώνοντας το εγχείρημα μέσα σε περίπου 64 ώρες, αντιμετωπίζοντας δύσκολες καιρικές συνθήκες που τον ανάγκασαν να παλέψει σκληρά ιδίως κατά τη δεύτερη ημέρα. Πέρυσι, το καλοκαίρι του 2025, κατέκτησε δεύτερο ρεκόρ Γκίνες, καλύπτοντας 151 χιλιόμετρα σε πισίνα ενώ παρέμεινε ξύπνιος πάνω από 48 ώρες συνεχόμενα, πετυχαίνοντας τον στόχο μόλις μισή ώρα πριν λήξει το χρονικό περιθώριο που όριζε το ρεκόρ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υποστήριξής του, ο αθλητής συνοδεύεται συνήθως από ομάδα με ειδικό γιατρό και σκάφος παρακολούθησης, το οποίο δεν επιτρέπεται να τον αγγίξει σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις πιστοποιημένες κολυμβητικές διασχίσεις μεγάλων αποστάσεων. Η διατροφή του σε τέτοιου είδους αποστάσεις βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ενεργειακές μπάρες, φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα, καθώς και υδατάνθρακες όπως ζυμαρικά και ρύζι, ενώ η ενυδάτωση διατηρείται με νερό και ισοτονικά ποτά με ηλεκτρολύτες. Στα προηγούμενα μεγάλα εγχειρήματά του έχει περιγράψει καταστάσεις έντονου πόνου, αλλά και στιγμές παραισθήσεων λόγω της υπερκόπωσης και της παρατεταμένης αϋπνίας.

Η διάσχιση Οθωνοί-Σάντα Μαρία ντι Λέουκα προστίθεται πλέον στον κατάλογο των μεγάλων προκλήσεων που έχει φέρει εις πέρας ο Έλληνας υπερκολυμβητής, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει στο παρελθόν ότι αναζητά συνεχώς τα προσωπικά του όρια αντοχής, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, μέσα από εγχειρήματα που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνήθη πρότυπα της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης.

iefimerida.gr