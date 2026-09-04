Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη Μόσχα και το Κίεβο αναμένεται να μεταβούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Tass, οι δύο απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψουν αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια να μεταβούν στην ουκρανική πρωτεύουσα, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό χωρίς να την κατονομάζει.

Το Κρεμλίνο δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι αναμένει συνάντηση με Αμερικανούς απεσταλμένους μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών αξιωματούχων στο Κίεβο από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν ήδη επισκεφθεί αρκετές φορές τη Ρωσία, όπου είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στελέχη της κυβέρνησής του, στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν καταλήξει σε αποτέλεσμα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα και το Κίεβο πρέπει πρώτα από όλα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία.

protothema.gr