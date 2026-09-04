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Σε σημαντική μείωση της έκθεσής του στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σχεδιάζει να προχωρήσει το Government Pension Fund Global της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο. Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για το αμερικανικό δημόσιο χρέος και αυξάνονται οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων.

Σύμφωνα με το CNBC, η Norges Bank Investment Management (NBIM), η οποία διαχειρίζεται το ταμείο με συνολικό χαρτοφυλάκιο περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων, εισηγήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας ευρεία αναδιάρθρωση των επενδύσεων σταθερού εισοδήματος.

Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η μείωση του ποσοστού των κρατικών τίτλων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων από το 70% στο 50%.

Η διοίκηση της NBIM υποστηρίζει ότι το νέο επίπεδο θα εξακολουθήσει να εξασφαλίζει επαρκή ρευστότητα σε περιόδους έντονης αναταραχής, αφήνοντας παράλληλα μεγαλύτερα περιθώρια για αποδόσεις από άλλες κατηγορίες επενδύσεων.

Στο 21,9% η έκθεση στα αμερικανικά ομόλογα

Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση θα περιορίσει σημαντικά το βάρος των αμερικανικών κρατικών τίτλων στο χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, η έκθεση του ταμείου στα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου προβλέπεται να μειωθεί από το 34,1% στο 21,9%.

Μικρότερη μείωση προτείνεται και για τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης, το ποσοστό των οποίων αναμένεται να υποχωρήσει από το 16,8% στο 14,1%. Αντίθετα, η συμμετοχή των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων προβλέπεται να αυξηθεί από το 4,6% στο 7,4%.

Η NBIM εισηγείται επίσης αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονται οι επενδύσεις σε κρατικό χρέος. Αντί η κατανομή να βασίζεται στο ΑΕΠ κάθε χώρας, προτείνει να υπολογίζεται με βάση την αξία της αντίστοιχης αγοράς ομολόγων.

Η αλλαγή προτείνεται εν μέσω της αυξανόμενης επιβάρυνσης των δημόσιων οικονομικών στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Το μήνυμα προς την αγορά αμερικανικού χρέους

Η πρόταση του νορβηγικού ταμείου κατατίθεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την αγορά αμερικανικού χρέους. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ έχουν ανέλθει σε πολυετή υψηλά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και τη μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους.

Ο οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ-Εριάν απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην κίνηση κυρίως ως μήνυμα προς τις αγορές. Όπως επισήμανε, παραδοσιακοί και αξιόπιστοι αγοραστές αμερικανικών τίτλων, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Κίνα και χώρες του Κόλπου, βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση.

Κατά τον ίδιο, το μέγεθος της μεταβολής στο χαρτοφυλάκιο της Νορβηγίας δεν είναι από μόνο του αρκετό για να ανατρέψει τις ισορροπίες στην αμερικανική αγορά ομολόγων. Αποτελεί, ωστόσο, νέα ένδειξη αλλαγής στη συμπεριφορά μεγάλων αγοραστών αμερικανικού χρέους.

Στροφή σε εταιρικό χρέος

Παράλληλα με τη μείωση των κρατικών ομολογιακών τοποθετήσεων, η NBIM σχεδιάζει να αυξήσει την έκθεση του ταμείου σε μη κρατικό αμερικανικό χρέος, περιλαμβανομένων των εταιρικών ομολόγων.

Το ποσοστό αυτών των τίτλων στο χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος θα μπορούσε να αυξηθεί από το 16,2% στο 27,6%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NBIM Νικολάι Τάνγκεν και η διοικήτρια της Norges Bank Ίντα Βόλντεν Μπάχε εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη διαφοροποίηση προς περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερες αποδόσεις σε έναν επενδυτή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στην πρόταση περιλαμβάνονται επίσης οι τίτλοι που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα δάνεια, γνωστοί ως mortgage-backed securities. Η συγκεκριμένη κατηγορία τίτλων είχε βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Η διοίκηση της NBIM υποστηρίζει ότι οι τίτλοι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο διαφοροποίησης, επειδή σε περιόδους κρίσης ενδέχεται να κινούνται διαφορετικά από τις μετοχές. Θεωρεί, επίσης, ότι ορισμένα χαρακτηριστικά τους προσεγγίζουν περισσότερο εκείνα των κρατικών παρά των εταιρικών ομολόγων.

Επενδύσεις 1,65 τρισ. δολαρίων σε μετοχές

Το νορβηγικό κρατικό ταμείο διαθέτει σήμερα περίπου 1,65 τρισ. δολάρια σε μετοχές και 592 δισ. δολάρια σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Οι μετοχικές συμμετοχές του αντιστοιχούν σχεδόν στο 1,5% της συνολικής αξίας των εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως.

Το ταμείο δημιουργήθηκε το 1998, με στόχο να επενδύει τα έσοδα της Νορβηγίας από το πετρέλαιο και να μετατρέπει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας σε μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό απόθεμα. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους θεσμικούς επενδυτές διεθνώς.

Κατά τα τελευταία τρίμηνα κατέγραψε υψηλές αποδόσεις, κυρίως λόγω των μεγάλων συμμετοχών του σε αμερικανικές και ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και σε μετοχές που επωφελούνται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στον τομέα των ημιαγωγών.

Η διοίκηση του ταμείου έχει προειδοποιήσει, ωστόσο, ότι αυτοί οι ρυθμοί απόδοσης δεν μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον, ιδιαίτερα σε περίπτωση γενικευμένης υποχώρησης των αγορών.

Πρόσφατο stress test της NBIM έδειξε ότι μια σοβαρή διόρθωση στις αποτιμήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες περίπου 740 δισ. δολαρίων, ή 35% της συνολικής αξίας του ταμείου.