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H Josefine ψάχνει οικογένεια!
Πρόκειται για ένα πιστό και τρυφερό ημίαιμο Πίνσερ με εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης τον Ιούλιο του 2025.
Είναι μια φιλική σκυλίτσα η οποία τα πάει περίφημα με τους ανθρώπους αλλά και με άλλους σκύλους.
Το ιδανικό σπίτι θα ήταν ένα περιφραγμένο με ασφαλή κήπο.
Διαθέσιμη για υιοθεσία: Στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.