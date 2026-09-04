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Πίσω από κάθε ουσιαστική επιχειρηματική απόφαση βρίσκονται αριθμοί που η διοίκηση καλείται να αξιολογήσει και, κυρίως, να ερμηνεύσει σωστά. Προϋπολογισμοί, προβλέψεις, περιθώρια κέρδους, ταμειακές ροές και δείκτες απόδοσης αποτελούν βασικά εργαλεία για μια διοίκηση που καλείται καθημερινά να καθορίσει την πορεία μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η αυξημένη διαθεσιμότητα δεδομένων δεν διασφαλίζει από μόνη της την ποιότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν ένα σημαντικό μέρος της πραγματικότητας, όχι όμως πάντοτε ολόκληρη την εικόνα. Μια θετική οικονομική ένδειξη μπορεί να συνυπάρχει με πιέσεις ή αδυναμίες που δεν είναι άμεσα ορατές, ενώ μια επιλογή που φαίνεται ελκυστική σε επίπεδο προβλέψεων μπορεί να ενέχει κινδύνους που δεν αποτυπώνονται εξαρχής. Όταν η διοίκηση περιορίζεται σε όσα δείχνουν οι αριθμοί, χωρίς να αξιολογεί την ποιότητα της πληροφόρησης και τις συνθήκες που διαμορφώνονται πίσω από αυτούς, η εικόνα μπορεί να είναι ορθή λογιστικά, αλλά ελλιπής επιχειρηματικά.

Το πραγματικό κόστος μιας λανθασμένης απόφασης, επομένως, δεν περιορίζεται στην άμεση οικονομική της επίπτωση. Μπορεί να εμφανιστεί αργότερα, μέσα από χαμένες ευκαιρίες, λανθασμένη κατανομή κεφαλαίων, αυξημένους κινδύνους ή επιλογές που περιορίζουν τη μελλοντική ευελιξία της επιχείρησης.

Γιατί στη διοίκηση, το κρίσιμο δεν είναι απλώς να έχεις τους αριθμούς μπροστά σου. Είναι να μπορείς να κατανοήσεις τι πραγματικά σου λένε και, κυρίως, τι δεν σου λένε.

Όταν οι σωστοί αριθμοί οδηγούν στη λάθος απόφαση

Η ποιότητα μιας επιχειρηματικής απόφασης δεν εξαρτάται μόνο από την ακρίβεια των αριθμών στους οποίους βασίζεται, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί ερμηνεύονται. Τα οικονομικά στοιχεία μπορεί να είναι απολύτως ορθά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διοίκηση έχει στη διάθεσή της μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης.

Ένας δείκτης κερδοφορίας, για παράδειγμα, μπορεί να παρουσιάζει θετική πορεία, χωρίς να αποκαλύπτει από μόνος του τις πιέσεις που δημιουργούνται στη ρευστότητα ή την αυξανόμενη εξάρτηση από εξωτερική χρηματοδότηση. Αντίστοιχα, η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να αποτελεί ένδειξη θετικής πορείας, ενώ παράλληλα να συνοδεύεται από αυξημένες πιστώσεις προς πελάτες, μεγαλύτερες λειτουργικές ανάγκες ή περιορισμό των περιθωρίων κέρδους.

Το ζήτημα, επομένως, δεν βρίσκεται απαραίτητα στους αριθμούς, αλλά στην αξιολόγησή τους ανεξάρτητα από το ευρύτερο επιχειρηματικό πλαίσιο. Όταν ένας οικονομικός δείκτης εξετάζεται χωρίς να συνδέεται με τις ταμειακές ροές, τις λειτουργικές συνθήκες, τους κινδύνους και τις μελλοντικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα που φαίνονται ορθά, αλλά δεν αντανακλούν πλήρως την πραγματικότητα.

Η ακρίβεια των στοιχείων αποτελεί τη βάση μιας απόφασης. Η ορθή ερμηνεία, όμως, είναι αυτή που καθορίζει την ποιότητά της.

Η παγίδα των δεικτών: Όταν οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) γίνονται αυτοσκοπός

Οι δείκτες απόδοσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για κάθε διοίκηση. Επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας μιας επιχείρησης, τη σύγκριση αποτελεσμάτων και τον έγκαιρο εντοπισμό διαφοροποιήσεων σε σχέση με τους στόχους. Η αξία τους, όμως, περιορίζεται όταν η επίτευξη ενός συγκεκριμένου αριθμού μετατρέπεται από μέσο αξιολόγησης σε αυτοσκοπό.

Η πίεση για την επίτευξη στόχων μπορεί να οδηγήσει τη διοίκηση σε υπερβολική εστίαση σε ό,τι είναι εύκολο να μετρηθεί. Ένας υψηλότερος στόχος πωλήσεων, μια μείωση του κόστους ή η βελτίωση ενός δείκτη αποδοτικότητας μπορεί να παρουσιάζουν θετική εικόνα, χωρίς απαραίτητα να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις σε άλλους τομείς της επιχείρησης. Η μείωση του κόστους, για παράδειγμα, μπορεί να ενισχύσει βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα, αλλά παράλληλα να επηρεάσει την ποιότητα, την εξυπηρέτηση των πελατών ή την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις μελλοντικές της ανάγκες.

Ο κίνδυνος εντείνεται όταν η επιτυχία αξιολογείται αποκλειστικά βάσει προκαθορισμένων δεικτών. Όσα δεν περιλαμβάνονται σε ένα KPI δεν παύουν να έχουν σημασία επειδή δεν αποτυπώνονται σε αυτό. Η ποιότητα των διαδικασιών, η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών, η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων και η ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης, ακόμη και αν δεν αποτυπώνονται άμεσα στους βασικούς δείκτες που παρακολουθεί η διοίκηση.

Οι δείκτες πρέπει να υποστηρίζουν την επιχειρηματική κρίση, όχι να την αντικαθιστούν. Η επίτευξη ενός στόχου αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται δεν δημιουργεί μεγαλύτερο κόστος για το μέλλον.

Η πληροφορία έχει αξία μόνο όταν φτάνει εγκαίρως

Στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, η ποιότητα της πληροφόρησης είναι καθοριστική. Εξίσου σημαντικός, όμως, είναι και ο χρόνος κατά τον οποίο αυτή φτάνει στη διοίκηση. Μια πληροφορία μπορεί να είναι ακριβής και πλήρης, αλλά όταν γίνεται διαθέσιμη αφού έχει ήδη χαθεί η δυνατότητα αντίδρασης, η χρησιμότητά της περιορίζεται σημαντικά.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται γρήγορα, η διοίκηση χρειάζεται να γνωρίζει όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι αρχίζει να αλλάζει. Καθυστερήσεις στις εισπράξεις, μεταβολές στη συμπεριφορά των πελατών, αυξανόμενα λειτουργικά κόστη ή αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό μπορεί αρχικά να φαίνονται περιορισμένης σημασίας. Όταν, όμως, εντοπίζονται αργά, ενδέχεται να έχουν ήδη εξελιχθεί σε προβλήματα που απαιτούν μεγαλύτερο κόστος και δυσκολότερες αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Για τον λόγο αυτό, η αποτελεσματική ενημέρωση της διοίκησης δεν μπορεί να περιορίζεται στην καταγραφή του παρελθόντος. Χρειάζεται να επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό τάσεων και μεταβολών που μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Αυτό προϋποθέτει κατάλληλες διαδικασίες αναφοράς, αξιόπιστα δεδομένα και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών της επιχείρησης και της διοίκησης.

Γιατί στη λήψη αποφάσεων, το να γνωρίζεις τι πήγε λάθος έχει αξία. Το να το γνωρίζεις αρκετά νωρίς ώστε να μπορείς να το αλλάξεις, έχει ακόμη μεγαλύτερη.

Τι δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς

Οι οικονομικές καταστάσεις, οι προϋπολογισμοί και οι δείκτες απόδοσης μπορούν να προσφέρουν μια οργανωμένη εικόνα της πορείας μιας επιχείρησης. Υπάρχουν, όμως, παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά τη λειτουργία και τις προοπτικές της, χωρίς να μπορούν πάντοτε να αποτυπωθούν άμεσα σε έναν αριθμό.

Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης, η εμπειρία και η σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού, οι σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές, η φήμη της επιχείρησης και η ποιότητα της εσωτερικής επικοινωνίας αποτελούν παράγοντες που δεν αποτυπώνονται εύκολα μέσα από οικονομικούς δείκτες. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την ικανότητα μιας επιχείρησης να διατηρήσει την απόδοσή της και να ανταποκριθεί σε περιόδους αυξημένης πίεσης ή αλλαγών.

Το ίδιο ισχύει και για κινδύνους που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η απώλεια ενός σημαντικού στελέχους, η αυξανόμενη εξάρτηση από έναν βασικό πελάτη ή προμηθευτή, η επιδείνωση της εμπειρίας των πελατών ή αδυναμίες στις εσωτερικές διαδικασίες μπορεί να μην έχουν ακόμη σημαντική οικονομική επίπτωση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση χρειάζεται να συνδυάζει τα οικονομικά δεδομένα με την κατανόηση όσων συμβαίνουν πίσω από αυτά. Οι αριθμοί μπορούν να δείξουν πού βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση, αλλά η ευρύτερη επιχειρηματική εικόνα μπορεί να αποκαλύψει προς τα πού κατευθύνεται.

Δεν είναι όλα όσα έχουν αξία εύκολο να μετρηθούν, και δεν είναι όλα όσα μπορούν να μετρηθούν αρκετά για να οδηγήσουν σε σωστή απόφαση.

Το κόστος μιας λάθος απόφασης δεν φαίνεται πάντα άμεσα

Οι συνέπειες μιας επιχειρηματικής απόφασης δεν γίνονται πάντοτε ορατές τη στιγμή που αυτή λαμβάνεται. Μια επιλογή μπορεί αρχικά να φαίνεται οικονομικά ορθή, να εξυπηρετεί έναν βραχυπρόθεσμο στόχο και ακόμη και να βελτιώνει συγκεκριμένους δείκτες. Το πραγματικό της κόστος, όμως, μπορεί να εμφανιστεί πολύ αργότερα.

Μια επένδυση που πραγματοποιείται χωρίς επαρκή αξιολόγηση των μελλοντικών αναγκών, μια υπερβολική περικοπή δαπανών ή μια απόφαση που βασίζεται σε αισιόδοξες προβλέψεις μπορεί να μη δημιουργήσει άμεσο πρόβλημα. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, μπορεί να περιορίσει την ευελιξία της επιχείρησης, να αυξήσει τις λειτουργικές πιέσεις ή να απαιτήσει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

Υπάρχει, παράλληλα, και ένα κόστος που αποτυπώνεται δυσκολότερα: το κόστος της χαμένης ευκαιρίας. Κεφάλαια, χρόνος και ανθρώπινοι πόροι που δεσμεύονται σε μια λανθασμένη επιλογή δεν είναι διαθέσιμοι για μια ενδεχομένως καλύτερη. Έτσι, η επίπτωση μιας απόφασης δεν περιορίζεται μόνο σε όσα έχασε η επιχείρηση, αλλά επεκτείνεται και σε όσα θα μπορούσε να είχε κερδίσει εάν είχε επιλέξει διαφορετικά.

Ιδιαίτερα σημαντικές μπορεί να είναι οι συνέπειες μιας διοικητικής απόφασης όταν αυτές επηρεάζουν το ανθρώπινο δυναμικό. Η απώλεια έμπειρων και ικανών στελεχών δεν συνεπάγεται απλώς την ανάγκη αντικατάστασης και εκπαίδευσης νέων εργαζομένων. Μαζί τους μπορεί να αποχωρήσουν συσσωρευμένη γνώση, πολύτιμη εμπειρία, σχέσεις με πελάτες και βαθιά κατανόηση των διαδικασιών και των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησης.

Όταν, μάλιστα, η αποχώρηση ικανών στελεχών δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός αλλά επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα διοικητικών επιλογών, η επίδραση μπορεί να γίνει βαθύτερη. Η απώλεια γνώσης και εμπειρίας μπορεί να επηρεάσει τη συνέχεια των εργασιών, να αυξήσει την πίεση στους ανθρώπους που παραμένουν και να περιορίσει τη δυνατότητα διατήρησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού παύει να αποτελεί απλώς ζήτημα στελέχωσης και μετατρέπεται σε ουσιαστικό επιχειρηματικό κόστος.

Αυτό καθιστά απαραίτητη την αξιολόγηση των αποφάσεων όχι μόνο με βάση το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά και με βάση τις συνέπειες που μπορούν να δημιουργήσουν σε βάθος χρόνου. Η βραχυπρόθεσμη επιτυχία μιας επιλογής δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι ήταν και η σωστή επιλογή.

Ορισμένες από τις ακριβότερες επιχειρηματικές αποφάσεις δεν είναι εκείνες που αποτυγχάνουν αμέσως, αλλά εκείνες των οποίων το πραγματικό κόστος γίνεται αντιληπτό όταν οι επιλογές έχουν ήδη περιοριστεί.

Από την πληροφόρηση στην επιχειρηματική κρίση

Οι επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία για την παρακολούθηση της απόδοσής τους και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, η πληθώρα πληροφοριών δεν εξασφαλίζει από μόνη της καλύτερη διοίκηση. Η πραγματική αξία δημιουργείται όταν η πληροφορία μετατρέπεται σε κατανόηση και η κατανόηση σε ορθή επιχειρηματική κρίση.

Η επιχειρηματική κρίση απαιτεί τη σύνδεση διαφορετικών στοιχείων της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οικονομικά δεδομένα, λειτουργικές εξελίξεις, ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες της αγοράς και πιθανοί κίνδυνοι χρειάζεται να αξιολογούνται ως μέρη της ίδιας εικόνας. Μια απόφαση που φαίνεται κατάλληλη όταν εξετάζεται ένας μόνο παράγοντας μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά όταν ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες συνέπειές της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ικανότητα της διοίκησης να αμφισβητεί τις ίδιες της τις παραδοχές. Οι προβλέψεις βασίζονται σε εκτιμήσεις, οι στόχοι σε προσδοκίες και οι αποφάσεις σε πληροφορίες που δεν είναι πάντοτε πλήρεις. Η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, η αναζήτηση διαφορετικών απόψεων και η έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων που δεν επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίμηση μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο μιας λανθασμένης επιλογής.

Αυτό προϋποθέτει μια διοίκηση που δεν αναζητά απλώς στοιχεία που επιβεβαιώνουν όσα ήδη πιστεύει, αλλά είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει μια απόφαση όταν τα δεδομένα ή οι συνθήκες μεταβάλλονται. Η αλλαγή πορείας δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη αποτυχίας. Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας διοίκησης που αναγνωρίζει εγκαίρως ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και προσαρμόζεται πριν το κόστος γίνει μεγαλύτερο.

Η ποιότητα της επιχειρηματικής κρίσης, τελικά, δεν αποτυπώνεται μόνο στην ικανότητα λήψης αποφάσεων, αλλά και στην έγκαιρη αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή πορείας.

Οι αριθμοί δείχνουν την εικόνα, η κρίση καθορίζει την απόφαση

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η διαθεσιμότητα δεδομένων είναι μεγαλύτερη από ποτέ, η πρόκληση για τη διοίκηση δεν είναι πλέον μόνο να διαθέτει περισσότερα στοιχεία. Είναι να μπορεί να διακρίνει ποια πληροφορία έχει πραγματική σημασία, να την αξιολογεί εγκαίρως και να κατανοεί τις συνέπειες που μπορεί να κρύβονται πίσω από τους αριθμούς.

Οι οικονομικοί δείκτες, οι προβλέψεις και τα δεδομένα αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων. Δεν μπορούν, όμως, να λειτουργούν απομονωμένα από την πραγματικότητα της επιχείρησης. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, οι λειτουργικές αδυναμίες, οι μεταβολές στην αγορά, οι σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες και οι κίνδυνοι που αρχίζουν να διαμορφώνονται μπορούν να επηρεάσουν μια απόφαση εξίσου σημαντικά με τα στοιχεία που αποτυπώνονται σε μια οικονομική αναφορά.

Η αποτελεσματική διοίκηση, επομένως, δεν είναι εκείνη που απλώς παρακολουθεί τους αριθμούς, αλλά εκείνη που γνωρίζει πώς να τους ερμηνεύει, πότε να τους αμφισβητεί και πώς να τους συνδέει με όσα συμβαίνουν πραγματικά μέσα και γύρω από την επιχείρηση. Μια απόφαση μπορεί να φαίνεται σωστή τη στιγμή που λαμβάνεται, αλλά η πραγματική της αξία κρίνεται από τις συνέπειες που δημιουργεί σε βάθος χρόνου.

Οι αριθμοί μπορούν να δείξουν πού βρίσκεται μια επιχείρηση. Η κρίση είναι αυτή που καθορίζει πού θα οδηγηθεί.

Ntina Hasapi

Senior Auditor