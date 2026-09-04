Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την Κύπρο επισκέφθηκε για τρίτη φορά ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ. Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τέθηκαν επί τάπητος οι βασικές ευρωπαϊκές και κυπριακές προτεραιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια τον Αντόνιο Κόστα για τη στήριξή του κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι χωρίς αυτήν «δεν θα είχαμε αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα».

Στόχος συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εντός του 2026

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτήρισε «καθοριστικής σημασίας».

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του 2026, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μικρών κρατών-μελών.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, επισημαίνοντας ότι «η πραγματικότητα καλεί για μια νέα προσέγγιση». Επεσήμανε ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές και οι συνθήκες ανομβρίας υπενθυμίζουν την ανάγκη η ΕΕ να ενεργήσει γρήγορα για αντιμετώπιση των προκλήσεων, κάτι που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο προϋπολογισμός, όπως και ζητήματα που αφορούν την Άμυνα και την Ασφάλεια, την Ανταγωνιστικότητα, την Καινοτομία και άλλους.

Επισημαίνοντας τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου ως προπύργιο της ασφάλειας της ΕΕ, ο Πρόεδρος Κόστα αναφέρθηκε σε θέματα ναυτικής ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, καθώς και την ενεργειακή της ασφάλεια, επισημαίνοντας τον ενεργό ρόλο της Κύπρου προς αυτή την κατεύθυνση.

Κυπριακό και Σένγκεν έθεσε ο Πρόεδρος

Στη συνάντηση τέθηκαν από πλευράς του Νίκου Χριστοδουλίδη και δύο εθνικά ζητήματα. Η επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν και το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Αντόνιο Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τον ευχαρίστησε για το προσωπικό του ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει «τον πιο καθοριστικό ρόλο» στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, εκφράζοντας την προσδοκία για τη συνέχιση της στήριξης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε ερώτηση αναφορικά με τους τρόπους που μπορεί να συμβάλει η ΕΕ στη λύση του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι σε σημεία που δεν υπάρχουν συγκλίσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, η λύση βρίσκεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα είναι ότι όλοι μας, περιλαμβανομένης και της Τουρκίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ελληνοκυπριακής πλευράς, της τουρκοκυπριακής πλευράς, θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για αυτό θέλω να επαναλάβω και σήμερα την ετοιμότητα μου να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για τα οποία υπάρχουν ακόμη αποκλίσεις και εκεί, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα κριθούμε όλοι. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε και στον ΓΓ, για την ανάγκη να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, και εκεί στην πράξη θα κριθούμε όλοι αν έχουμε την αναγκαία πολιτική βούληση», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Ο Αντόνιο Κόστα κληθείς να απαντήσει αν η Τουρκία δείχνει μια πιο εποικοδομητική στάση, τόνισε ότι ως Ευρωπαϊκη Ένωση έχουν τονίσει στον Ταγίπ Ερντογάν ότι οι ίδιοι είναιέτοιμοι να συμβάλουν θετικά στην επίλυση του προβλήματος, όπως με την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία. «Αυτό αποτελεί σημαντική συμβολή της ΕΕ στην προσπάθεια να βοηθήσει στην επίλυση» του Κυπριακού», είπε.

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε επίσης ότι «είναι ξεκάθαρο για μας ότι μια ενωμένη Ευρώπη χρειάζεται μια επανενωμένη Κύπρο.

Συζήτηση για Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς τη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Κύπρος αντιλαμβάνεται πλήρως το διακύβευμα στην Ουκρανία και τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της ευρωπαϊκής στήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Αντόνιο Κόστα για την πρόθεση του συγκαλέσει τη 2η Σύνοδο Ηγετών ΕΕ-Κόλπου τον Οκτώβριο, στη Σαουδική Αραβία, δηλώνοντας ότι θα είναι παρών.

«Θα τολμήσω να πω ότι ο πρώτος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αντιλήφθηκε τη σημασία της περιοχής της Μέσης Ανατολής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον Αντόνιο Κόστα.

Στην ατζέντα των συζητήσεων θέση είχε και το μεταναστευτικό, λόγω και των πρόσφατων εξελίξεων στη Θέουτα. Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος υπογράμμισε για άλλη μια φορά τα θετικά αποτελέσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αισθητή μείωση των ροών.