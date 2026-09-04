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Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από το ναυάγιο της Κερύνειας ανήλθαν στους 12.

«Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας μετά το ναυτικό ατύχημα στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, ανασύρθηκαν οι σοροί δύο ακόμη πολιτών μας», είπε.

Οι δύο σοροί που ανακτήθηκαν ως αποτέλεσμα επιχειρήσεων έρευνας που διεξήχθησαν από τα πλοία TCG IŞIN και TCG ALEMDAR της Τουρκικής Ναυτικής Δύναμης, διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε γυναίκες.

Οι κατοχικές Αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των δύο γυναικών.

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 16 αγνοουμένων συνεχίζονται για έκτη ημέρα.

Τεχνικά συνεργεία και υποβρύχια συστήματα επιχειρούν γύρω από το ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

Εκτός από τα στρατιωτικά πλοία και σκάφη της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνδράμουν στρατιωτικά αεροσκάφη, drones και ελικόπτερα που έχουν σταλεί από την Τουρκία.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία κάτω από σκηνές που έχουν στηθεί στην είσοδο του λιμανιού της κατεχόμενης Κερύνειας.

Ξεκίνησε έρευνα για το ναυάγιο

Στο μεταξύ, έρευνα για το ναυάγιο ξεκίνησε το Τμήμα Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων του Κέντρου Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας.

Η τεχνική ομάδα, υπό την ηγεσία του Durali İşler, επικεφαλής του Τμήματος Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων του Κέντρου Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει έρευνες και διερεύνηση του ατυχήματος και θα συντάξει τεχνική έκθεση σχετικά με το πλοίο Filo Jet, το οποίο ενεπλάκη στο περιστατικό.

Παράλληλα, η “αρχή λιμένων” ανακοίνωσε ότι, λόγω των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, θα επιβληθούν περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και στις δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή από τον Δαύλο έως τον Κορμακίτη.

Μέχρι νεωτέρας, οι θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή έχουν ανασταλεί, η λειτουργία των τουριστικών σκαφών έχει περιοριστεί, ενώ η ναυσιπλοΐα και η δραστηριότητα σκαφών και αλιευτικών εντός της καθορισμένης ζώνης έρευνας και διάσωσης έχουν απαγορευτεί. Παράλληλα, έχει καθοριστεί ασφαλής διάδρομος διέλευσης για την είσοδο και έξοδο από τη μαρίνα.