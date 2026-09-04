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Νέα πλάνα από την τραγωδία στην Κερύνεια και το ναυάγιο της Filo Jet ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Kibris Gazetesi, ο İshak Müldür, ο οποίος επέζησε του ναυαγίου, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το δυστύχημα και από τις επιχειρήσεις διάσωσης που ακολούθησαν.

Στην ανάρτησή του, ο Müldür αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας που έζησε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι, όπως αναφέρει, του έσωσαν τη ζωή ανασύροντας τον από τη θάλασσα.

Αναφερόμενος στις δραματικές στιγμές που βίωσε, ευχήθηκε να μη χρειαστεί κανείς να περάσει ποτέ μια τέτοια τραγωδία.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους, ευχόμενος ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να δώσει δύναμη και υπομονή στις οικογένειές τους.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα οι αγνοούμενοι να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατό και να παραδοθούν στις οικογένειές τους.

Στο μεταξύ, η Kibris Gazetesi δημοσίευσε τις μαρτυρίες ακόμη τριών νεαρών επιζώντων, των Burak Arif Kaya (23), Sudenaz Sönmez (20) και Burak Can Keskin (22).

Ο23χρονος, φοιτητής στο Τμήμα Στοματικής και Οδοντιατρικής Υγείας του Πανεπιστημίου Υγείας και Κοινωνικών Επιστημών Κύπρου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιβάτες συνειδητοποίησαν ότι το πλοίο έμπαζε νερά από τη στιγμή που επιβιβάστηκαν.

Ισχυρίστηκε ότι όταν ανέφεραν την κατάσταση στον καπετάνιο, τους είπε: «Είμαι καπετάνιος πολλά χρόνια, ξέρω αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς».

«Ακούσαμε θορύβους από το μπροστινό μέρος του πλοίου. Λίγο αργότερα, το πλοίο άρχισε να γεμίζει νερό. Κανείς δεν βοηθούσε. Είχαν κλειδώσει τις πόρτες. Δεν υπήρχε κανείς τριγύρω. Ο καπετάνιος και ο βοηθός του πήδηξαν στη θάλασσα. Έβγαλα μια 8 μηνών έγκυο γυναίκα από το παράθυρο. Έβγαλα επίσης τον Burak Can και τη Sudenaz Sönmez και τα τρία παιδιά τους. Μας έλειπαν τα σωσίβια.»

Η Sudenaz Sönmez, η οποία σπουδάζει στο ίδιο τμήμα, εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της που επανενώθηκε με την οικογένειά της.

Ο Burak Can Keskin δήλωσε επίσης ότι το πάτωμα ήταν βρεγμένο όταν επιβιβάστηκαν στο πλοίο. «Σπάσαμε το παράθυρο και βγήκαμε. Αλλιώς, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε. Υπήρχαν πάρα πολλά κύματα. Ακόμα και κάποιος που ήξερε κολύμπι θα μπορούσε να είχε πνιγεί. Ο καθένας πάλευε για την επιβίωσή του».

Ο πατέρας του Κεσκίν, δήλωσε ότι ο γιος του, που τον κάλεσε στο τηλέφωνο, είπε: «Πνιγόμαστε, μπαμπά, το πλοίο μας βυθίζεται» και πρόσθεσε: «Ώρες αργότερα, όταν είπε: “Μπαμπά, διασωθήκαμε, μας έφεραν στην ακτή”, χαρήκαμε τόσο πολύ… Είθε ο Θεός να ευλογεί όσους βοήθησαν».