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Άρχισε η ψηφοφορία για το Βραβείο Επιλογής του Κοινού – Tο έργο της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας ανάμεσα στους 25 φιναλίστ από 274 υποψηφιότητες ξεχώρισε

Το έργο μετατροπής της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λευκωσίας, και σήμερα στεγάζει τη μόνιμη έδρα του Κέντρου Αριστείας CYENS, διεκδικεί ευρωπαϊκή διάκριση στα REGIOSTARS Awards.

Το «CYENS Hub Nicosia», που διαγωνίζεται στην κατηγορία «Μια Ανταγωνιστική και Έξυπνη Ευρώπη», προκρίθηκε στην τελική 25άδα, ανάμεσα σε 274 υποψηφιότητες από ολόκληρη την Ευρώπη. Τα REGIOSTARS Awards αποτελούν ετήσιο ευρωπαϊκό θεσμό ανάδειξης καινοτόμων έργων της Πολιτικής Συνοχής με σημαντικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τους πολίτες.

Στο πλαίσιο των REGIOSTARS Awards 2026 θα απονεμηθούν συνολικά έξι βραβεία: πέντε από την κριτική επιτροπή, ένα για κάθε κατηγορία του διαγωνισμού, και το Βραβείο Επιλογής του Κοινού (Public Choice Award), το οποίο θα αναδειχθεί μέσω πανευρωπαϊκής ψηφοφορίας. Οι 25 φιναλίστ θα παρουσιάσουν τα έργα τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής και του κοινού στις 13 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων στις Βρυξέλλες, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.

Ψηφοφορία για το Βραβείο Επιλογής του Κοινού

Από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να στηρίξουν την κυπριακή υποψηφιότητα, ψηφίζοντας ηλεκτρονικά το CYENS Hub Nicosia μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των REGIOSTARS. Το έργο που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα κατακτήσει το Βραβείο Επιλογής του Κοινού, δίνοντας στην Κύπρο την ευκαιρία για μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση.

Σε δήλωσή της, η Ανθή Φιλιππίδου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», ανέφερε: «Η παρουσία του CYENS Hub Nicosia στην τελική φάση των REGIOSTARS Awards 2026 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα έργο που έδωσε νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτήριο της Λευκωσίας, μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο κόμβο έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πόροι του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» μπορούν να μετατρέπονται σε έργα με απτό όφελος για την πόλη, την οικονομία και την κοινωνία. Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν με την ψήφο τους το CYENS Hub Nicosia για το Βραβείο Επιλογής του Κοινού και μαζί την προσπάθεια της κυπριακής υποψηφιότητας να εξασφαλίσει μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση.»

Από την Παλιά Δημοτική Αγορά σε κόμβο καινοτομίας

Με επένδυση ύψους €7,8 εκατ., η Παλιά Δημοτική Αγορά Λευκωσίας μετατράπηκε από ιστορικό τοπόσημο της εντός των τειχών πόλης σε ένα σύγχρονο οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η αποκατάσταση διατήρησε τον ιστορικό χαρακτήρα του εμβληματικού κτηρίου, ενσωματώνοντας παράλληλα σύγχρονες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Σήμερα στεγάζει τη μόνιμη έδρα του Κέντρου Αριστείας CYENS, διαθέτοντας ερευνητικά εργαστήρια, χώρους συνεργασίας, στούντιο πολυμέσων και εξειδικευμένες υποδομές που υποστηρίζουν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το έργο εντάσσεται στη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της αστικής περιοχής Λευκωσίας, ενώ βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας του Δήμου Λευκωσίας «Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της πρωτεύουσας ως κέντρου δημιουργικότητας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.

Το Κέντρο Αριστείας αποτελεί συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του University College London (UCL) και του Ινστιτούτου Max Planck και δραστηριοποιείται σε τομείς αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πολιτιστική τεχνολογία και η εμπειρία χρήστη.

Ψηφίζουμε CYENS Hub Nicosia – στηρίζουμε την κυπριακή υποψηφιότητα στα REGIOSTARS 2026.