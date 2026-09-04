Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Του Mark Temnycky

Καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν εισέρχεται στον έβδομο μήνα του, ο αμερικανικός στρατός “έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων του σε ιδιαίτερα ακριβείς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς”, μετέδωσε το Reuters. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει όπλα όπως τα Army Tactical Missile Systems και τους Precision Strike Missiles για να πλήξουν στόχους στο Ιράν, καθώς και τα αντιβαλλιστικά συστήματα Patriot και THAAD για να αμυνθούν απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις. Λόγω της συνεχούς χρήσης αυτών των όπλων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, το Reuters ανέφερε ότι τα αμερικανικά αποθέματα αμυντικών όπλων “μειώνονταν”.

Το Center for Strategic and International Studies συνέβαλε περαιτέρω σε αυτά τα ευρήματα. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου, το CSIS παρακολούθησε τα στοιχεία για τα αποθέματα πυραύλων Patriot και αναχαιτιστών THAAD καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην αξιολόγησή του για την κατάσταση, το CSIS έγραψε ότι οι ΗΠΑ διέθεταν 2.330 πυραύλους Patriot και 452 αναχαιτιστές THAAD στις 27 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, έως τις 27 Ιουλίου, το CSIS εκτιμούσε ότι το αμερικανικό απόθεμα πυραύλων Patriot είχε μειωθεί από τους 2.330 της 27ης Φεβρουαρίου σε μεταξύ 759 και 827. Αντίστοιχα, το CSIS εκτιμούσε ότι οι αναχαιτιστές THAAD είχαν μειωθεί από 452 στις 27 Φεβρουαρίου σε μεταξύ 234 και 278 στις 27 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αναφορές για τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων, υποστηρίζοντας ότι “οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες “πυρομαχικών”, ιδιαίτερα ορισμένων τύπων”. Πρόσθεσε ότι “μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ όταν χρειάζεται”.

Ομοίως, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τα αμερικανικά αποθέματα έχουν μειωθεί. Όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν κρίση στα αποθέματα πυρομαχικών, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι πρόκειται για μια “κατασκευασμένη ιστορία”. Πρόσθεσε ότι τα “αποθέματα της Αμερικής είναι εξαιρετικά και συνεχώς ενισχύονται”.

Η συζήτηση σχετικά με τα αμερικανικά πυρομαχικά και τα αποθέματα έχει αναγκάσει τις αμυντικές εταιρείες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ειδικούς στον τομέα της άμυνας να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα αμερικανικά όπλα. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι προμήθειες πυρομαχικών στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συρρικνώνονται. Ορισμένοι κατασκευαστές έκλεισαν, καθώς η μεγάλης κλίμακας αμυντική παραγωγή δεν ήταν πλέον απαραίτητη. Η διατήρηση των γραμμών παραγωγής σε λειτουργία ήταν επίσης δαπανηρή. Επιπλέον, έκθεση που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι ο “αριθμός των εταιρειών στην αμυντική βιομηχανική βάση συρρικνώθηκε δραματικά”, καθώς ο αμυντικός τομέας μετακινήθηκε “από 51 σε 5 κύριους εργολάβους της αεροδιαστημικής και της άμυνας”.

“Όταν τελείωσε ο Ψυχρός Πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν την προσδοκία τους από έναν πόλεμο μεταξύ μεγάλων δυνάμεων σε σύντομους περιφερειακούς πολέμους εναντίον αντιπάλων όπως το Ιράκ ή η Βόρεια Κορέα. Αυτό δεν απαιτούσε μεγάλο απόθεμα πυρομαχικών. Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα μειώθηκαν”, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Mark Cancian, Ανώτερος Σύμβουλος στο Τμήμα Άμυνας και Ασφάλειας του Center for Strategic and International Studies.

Όμως, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, αυτό οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για δυτικά όπλα. Η ανάγκη για αυτά τα όπλα και η χρήση τους έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά και την παραγωγή. Ως αποτέλεσμα, αυτό έχει επιβαρύνει την αμυντική βιομηχανική βάση.

“Η θεμελιώδης πρόκληση με τα σημερινά πυρομαχικά, όπως οι Tomahawk και οι Patriot, είναι ότι πρόκειται για πραγματικά πολύ καλά συστήματα και έχουν αποδειχθεί στην πράξη. Σχεδιάστηκαν πριν από πολύ καιρό και σχεδιάστηκαν κυρίως με γνώμονα τις επιδόσεις. Δεν σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής, ώστε να μπορούν να παράγονται σε μεγάλη κλίμακα”, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Δρ. Jerry McGinn, Διευθυντής του Center for the Industrial Base στο Center for Strategic and International Studies.

Χρειάζεται χρόνος για την παραγωγή αυτών των εξελιγμένων όπλων. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το The Hill, θα χρειαστούν “τουλάχιστον μερικά χρόνια” για τις ΗΠΑ ώστε να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους στα επίπεδα που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν. Γιατί συμβαίνει αυτό;

“Εάν θέλεις μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα, πρέπει να τη δημιουργήσεις”, εξήγησε ο McGinn κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. “Η δημιουργία της απαιτεί χρόνο. Χρειάζεσαι άδειες και εγκρίσεις, στη συνέχεια πρέπει να την κατασκευάσεις και να την πιστοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δύσκολο να επιταχύνεις τον ρυθμό με τον οποίο παράγονται”.

Ο Cancian σημείωσε ότι οι σημερινές παραδόσεις χρηματοδοτήθηκαν το 2023 και το 2024. Όσον αφορά το απόθεμα THAAD των ΗΠΑ, το CSIS διαπίστωσε ότι προηγούμενα δημοσιονομικά έγγραφα είχαν προβλέψει μηδενικές παραδόσεις μεταξύ Αυγούστου 2023 και Απριλίου 2027. Η έκθεση του CSIS πρόσθεσε ότι οι παραδόσεις φαίνεται να έχουν αναπρογραμματιστεί, πιθανότατα με εκτροπή συστημάτων από συμμάχους, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης και ανάγκης για αυτά τα συστήματα. Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης Τραμπ για το οικονομικό έτος 2027, εφόσον εγκριθεί, προβλέπει 11 δισεκατομμύρια δολάρια για τα THAAD, όμως οι παραδόσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από τα μέσα του 2029. Η έκθεση του CSIS προσθέτει ότι οι παραδόσεις θα “ολοκληρώσουν την αντικατάσταση της χρήσης κατά τον πόλεμο με το Ιράν” έως “το τέλος του ημερολογιακού έτους 2029”.

Το CSIS διαπίστωσε το ίδιο και για τις παραδόσεις Patriot. Η προμήθεια του οικονομικού έτους 2027 θα ξεκινήσει τις παραδόσεις τον Μάιο του 2029 και ο Cancian μου ανέφερε ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων Patriot που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιτευχθούν πριν από το 2030. Με άλλα λόγια, θα χρειαστούν περισσότερα από τρία χρόνια προτού οι νέες παραδόσεις αποκαταστήσουν τα αποθέματα στα προπολεμικά επίπεδα. Εν τω μεταξύ, η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν συνεχίζονται και ενδέχεται να απαιτήσουν περισσότερους πυραύλους.

“Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τις ελλείψεις στην αντιπυραυλική άμυνα, τα Patriot και τα THAAD, επειδή δεν υπάρχουν καλά υποκατάστατα”, δήλωσε ο Cancian. Σημείωσε επίσης ότι έχει υπάρξει αλλαγή σε αυτό που περιορίζει την αμερικανική αμυντική παραγωγή.

“Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο περιορισμός ήταν η χρηματοδότηση, επειδή τα πυρομαχικά βρίσκονταν χαμηλότερα στη λίστα με τις προτεραιότητες και ανταγωνίζονταν με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας για πόρους κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του Πενταγώνου”, εξήγησε ο Cancian. “Η κυβέρνηση Μπάιντεν άρχισε να αυξάνει τη χρηματοδότηση και η κυβέρνηση Τραμπ επιτάχυνε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, ο περιορισμός είναι η παραγωγική ικανότητα. Αυτή αυξάνεται, αλλά χρειάζεται χρόνος για να προσληφθούν νέοι εργαζόμενοι, να κατασκευαστούν νέα εργοστάσια και να αγοραστούν μηχανήματα”.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των χρονικών περιορισμών. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή νέων εργοστασίων με στόχο την αύξηση της παραγωγής. Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τον Μάρτιο τις εργασίες κατασκευής μιας εγκατάστασης αποστρατιωτικοποίησης στην Οκλαχόμα και τον Ιούλιο ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής μιας εγκατάστασης παραγωγής πυρομαχικών στην Αϊόβα. Αντίστοιχα, ο αμερικανικός στρατός εγκαινίασε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών πυροβολικού στο Κάνσας τον Απρίλιο. Παρότι θα χρειαστεί χρόνος έως ότου αυτές οι εγκαταστάσεις αρχίσουν να παράγουν νέο αμυντικό εξοπλισμό και όπλα, η δημιουργία τους θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης καλέσει τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ σε μεγαλύτερο επιμερισμό των βαρών, όρος που αναφέρεται στη δίκαιη κατανομή του κόστους, των καθηκόντων και των ευθυνών. Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2026 τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο στο οποίο ανέφερε ότι η Συμμαχία έχει κινηθεί “προς μεγαλύτερο επιμερισμό των βαρών και μεγαλύτερη αυτονομία”. Εφόσον αυτές οι συζητήσεις υλοποιηθούν, η συμπαραγωγή όπλων, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Αν και αυτό θα μειώσει την πίεση προς τις ΗΠΑ να παράγουν νέα και υφιστάμενα όπλα, θα χρειαστεί επίσης χρόνος για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Συνολικά, η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν έχουν προκαλέσει συζήτηση μεταξύ αμυντικών εταιρειών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ειδικών στον τομέα της άμυνας σχετικά με την αμυντική βιομηχανική βάση. Στην τρέχουσα κατάστασή της, δεν είχε σχεδιαστεί για να διατηρήσει αυτό το επίπεδο ζήτησης για οπλικά συστήματα. Φαίνεται επίσης ότι ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή αυτών των όπλων αποτελεί το πιο επείγον ζήτημα. Οι ηγέτες της βιομηχανίας θα συνεχίσουν να εξετάζουν τρόπους μείωσης των χρόνων παραγωγής, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα ή η αξιοπιστία αυτών των εξελιγμένων οπλικών συστημάτων.

Forbes