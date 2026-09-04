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Προσπάθεια για να βγουν από το αδιέξοδο σε σχέση με τα νομοθετήματα με τα οποία σκοπείται η αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων στο Δημόσιο και, παράλληλα, καταργούνται οι κυβερνητικές γραπτές εξετάσεις, θα καταβάλουν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Τη Δευτέρα θα τεθούν στο μικροσκόπιο της αρμόδιας επιτροπής τα νομοσχέδια, με στόχο να υπάρξει το συντομότερο απόφαση. Και αυτό γιατί στο πλάνο του Υπουργείου Οικονομικών είναι η μη διεξαγωγή φέτος των εξετάσεων για πρόσβαση στην κρατική μηχανή.

Την ίδια ώρα, αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να προωθήσει στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις που θα ανοίξουν για πλήρωση το 2027. Όπως μας λέχθηκε, οι σχετικοί κατάλογοι με τις θέσεις έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο, για την ώρα δεν θα σταλούν στο Κοινοβούλιο, καθώς για την Κυβέρνηση προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή του νέου συστήματος από την επόμενη χρονιά.

Το ΥΠΟΙΚ παραβίασε τον νόμο

Πάντως, όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει παραβιάσει τη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Κυβέρνηση πρέπει να καταθέτει στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις για τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων.

Συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο, για να είναι συνεπές με τον νόμο μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καταθέσει νομοθεσία με την οποία δεν θα διεξαχθεί για φέτος η γενική γραπτή εξέταση για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

Παράλληλα, θα πρέπει να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει τη μη κατάθεση στη Βουλή των καταλόγων θέσεων, βάσει των οποίων διεξάγεται η γραπτή εξέταση.

Να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες πρόνοιες περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πακέτο που εκκρεμεί ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, για να έχει τον απαιτούμενο χρόνο η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να εξετάσει τις εκ βάθρων αλλαγές που προβλέπονται στο νέο σύστημα προσλήψεων, θα πρέπει προηγουμένως να εγκρίνει πάγωμα των εξετάσεων και των καταλόγων.

Υπέρ του νέου συστήματος προσλήψεων στην κρατική μηχανή τάσσεται η ΠΑΣΥΔΥ, η οποία θεωρεί πως με αυτό θα αρθούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα, καθώς χρειάζονται μέχρι και δύο χρόνια για να πληρωθεί μια θέση στο Δημόσιο.

Η δημοσίευση θέσεων

Σε περίπτωση που εγκριθούν από τη Βουλή τα νομοσχέδια για το νέο σύστημα προσλήψεων, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2027 θα δημοσιευθούν οι κενές θέσεις στο Δημόσιο, ενώ οι γενικές εξετάσεις, με τα νέα δεδομένα, για την πλήρωση θέσεων εισδοχής θα διεξαχθούν τον Απρίλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από τις γραπτές εξετάσεις θα προκηρυχθούν οι κενές θέσεις, έτσι ώστε η διαδικασία να είναι βάσει των αναγκών των υπηρεσιών του Δημοσίου. Επιπρόσθετα, τα εξεταζόμενα θέματα θα αφορούν τις θέσεις που θα πληρώνονται και οι πολίτες θα γνωρίζουν εάν υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα προσόντα, έτσι ώστε να αποφασίζουν εάν θα παρακαθήσουν στις εξετάσεις, για τις οποίες απαιτείται προετοιμασία και καταβολή τέλους.

Οι θέσεις για τις οποίες δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες πλήρωσής τους, θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκδίδεται εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), μετά τον καταρτισμό καταλόγου υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα καλεί τους υποψηφίους που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώσουν σειρά προτίμησης, με διαγραφή από τους υπόλοιπους καταλόγους σε περίπτωση διορισμού στην πρώτη επιλογή.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι μονάδες μοριοδότησης της αξιολόγησης του οικείου προϊσταμένου από 0-5 σε 0-15 κατά την προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ΕΔΥ για πλήρωση θέσεων εντός δύο μηνών από τη δημιουργία ή την κένωσή τους, ενώ η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα γίνεται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.