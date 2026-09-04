Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Από τη μια, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για φυγή πολυεθνικών επιχειρήσεων αμερικανικών συμφερόντων από την Κύπρο, από την επικείμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την επιβολή ελάχιστου επιπέδου φορολογίας σε ομίλους πολυεθνικών, που αφορά τον Πυλώνα 2, αφήνοντας και αιχμές για εμμονές και για συμφέροντα κάποιων. Από την άλλη, επαγγελματικοί φορείς στον τομέα των υπηρεσιών, εμμένουν στις θέσεις που διατύπωσαν στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, υποστηρίζοντας πως αριθμός τέτοιων εταιρειών ετοιμάζουν βαλίτσες για να φύγουν από το νησί.

Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι κάποιες εταιρείες στρέφονται σε άλλες δικαιοδοσίες (χώρες), οι οποίες εξαιρούνται μέχρι το 2028 από την επιβολή του ελάχιστου πραγματικού συντελεστή φορολογίας15% σε οντότητες που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων ή σε εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας με ετήσια έσοδα €750 εκατ., όπως η Μάλτα, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Ο «Φ» επικοινώνησε με εκπροσώπους του τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο, οι οποίοι απέφυγαν να τοποθετούν δημόσια για το θέμα, τονίζοντας πως ήδη έχουν διαβιβάσει στο Υπουργείο Οικονομικών τις θέσεις και τις ανησυχίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», σε περίπτωση φυγής συγκεκριμένων εταιρειών από την Κύπρο ίσως υπάρξει απώλεια εσοδών περίπου €140 εκατ., αλλά αυτό το ποσό θα αποκατασταθεί από εισπράξεις που θα προέλθουν από άλλες εταιρείες που εξαιρούνταν από το προηγούμενο νομικό πλαίσιο φορολογίας, που είχε εγκρίνει η Βουλή τον Δεκέμβριο του 2024 και δεν είχαν ικανοποιηθεί οι Βρυξέλλες.

Ως γνωστό με την προωθούμενη νέα αλλαγή του νόμου, αντί συμπληρωματικού εγχώριου φόρου θα εφαρμοστεί ενδεδειγμένος εγχώριος συμπληρωματικός φόρος (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT), με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα €750 εκατ. που βρίσκονται στην Κύπρο θα κληθούν να πληρώσουν 15% φόρο το 2028, από το 12,5% που ισχύει για τις πόλοιπες εταιρείες.

Κεραυνός: Αυξάνονται ξένες εταιρείες

Χθες, ο Υπουργός Οικονομικών θορυβημένος από τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, ανέφερε πως όχι μόνο δεν αποχωρούν εταιρείες από το νησί αλλά έχει καταγραφεί αύξηση στις εγγραφές ξένων εταιρειών. Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, ετοιμάζεται νομοσχέδιο, έπειτα από διαβουλεύσεις με την Ευρώπη και στο πλαίσιο της εναρμόνισης της Κύπρου με το πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Όπως εξήγησε, ο Πυλώνας 2 δεν επιβάλλει φόρο 15% σε όλες τις εταιρείες στην Κύπρο, αλλά αφορά εταιρείες με κύκλο εργασιών πέραν των €750 εκατ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές θα καταβάλλουν κατ’ ανάγκη επιπλέον φόρο. Με δεδομένο ότι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο είναι 12,5%, αυτές οι εταιρείες θα πληρώνουν τη διαφορά με το 15%», πρόσθεσε. Η νομοθεσία αποτελεί μέρος της διεθνούς συμφωνίας για την ελάχιστη παγκόσμια φορολόγηση, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είπε πως οι ξένες εταιρείες (μητρικές και θυγατρικές) ξεπερνούν τις 2.000 , συμπληρώνοντας πως «παραμένουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον.