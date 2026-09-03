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Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αποχώρηση πολυεθνικών εταιρειών αμερικανικών συμφερόντων από την Κύπρο, λόγω της αναθεώρησης της νομοθεσίας για επιβολή ελάχιστου επιπέδου φορολογίας σε ομίλους πολυεθνικών, που αφορά τον Πυλώνα 2, δήλωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό το μόνο γεγονός που έχουμε στην Κύπρο είναι αύξηση των εγγραφών ξένων εταιρειών.

Όπως είπε ο υπουργός, ο Πυλώνας 2 δεν επιβάλλει φόρο 15% σε όλες τις επιχειρήσεις στην Κύπρο αλλά αφορά πολύ μεγάλους ομίλους, πολυεθνικούς και εγχώριους, με ετήσια έσοδα €750 εκατ.

«Και ούτε αυτό σημαίνει πως αυτές οι εταιρείες θα καταβάλουν επιπλέον φόρο 15%, σημαίνει ότι, όπου ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής -ο οποίος στην Κύπρο είναι 12,5%- υπολείπεται του 15%, καταβάλλεται η διαφορά, μέχρι ελάχιστο επίπεδο 15%» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, δεν πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε από μόνη της η ΚΔ αλλά αποτελεί μέρος της συμφωνίας του ΟΟΣΑ, των G20 και της ΕΕ για την παγκόσμια ελάχιστη φορολογία, η οποία έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ και είναι υποχρεωμένη η Κύπρος να εναρμονιστεί.

«Η Κυβέρνηση δεν έχει καμία πληροφόρηση για ενδεχόμενη αποχώρηση εταιρειών και την εγκατάσταση τους σε άλλα χώρες μέλη της ΕΕ, ούτε υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν μια τέτοια εξέλιξη» τόνισε.

Υπέδειξε, παράλληλα πως ελάχιστες χώρες της ΕΕ εξαιρούνται προσωρινά από την εφαρμογή της νομοθεσίας μέχρι το 2029, λόγω του ότι διαθέτουν λιγότερες από 12 μητρικές πολυεθνικές εταιρείες στη χώρα τους, προσθέτοντας πως από το 2029 όλες οι χώρες θα υπάγονται στο ίδιο καθεστώς.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να διαθέτει ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, με ευνοϊκά επενδυτικά κίνητρα και σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την στρατηγική της θέσης θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία» συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, στην Κύπρο δραστηριοποιούνται γύρω στις 2.000 τέτοιες εταιρείες.

«Έχουμε ένα ανταγωνιστικό επενδυτικό και φορολογικό περιβάλλον. Η στρατηγική θέση της Κύπρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αυτές τις επιχειρήσεις. Παράλληλα με τiς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουμε» υπέδειξε.

Καταλήγοντας, άφησε αιχμές πως η διαρροή των συγκεκριμένων ανησυχιών προέρχεται από μεμονωμένες φωνές που, όπως είπε, «εάν δεν εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα, προκύπτουν από κάποιες εμμονές».