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Σε κινητοποίηση τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από περιστατικό καταδίωξης λευκού βαν, ο οδηγός του οποίου φέρεται να αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 10:40 το πρωί, στην οδό Αθηνών στη Λεμεσό, μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης κάλεσε οδηγό οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, με τον αστυνομικό να τον ακολουθεί και παράλληλα να ζητά ενισχύσεις από άλλα περίπολα.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός φέρεται να κινήθηκε προς την περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα, ενώ κατά τη διαδρομή φαίνεται να προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι επιβαίνοντες φέρεται να έριχναν αντικείμενα προς τα αστυνομικά περίπολα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετά μέλη της Αστυνομίας, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ρίφθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί προς την κατεύθυνση των ελαστικών και στον αέρα, προκειμένου το όχημα να ακινητοποιηθεί.

Το όχημα τελικά ανακόπηκε και ακινητοποιήθηκε στα φώτα τροχαίας του Ελευθέριου στα Κάτω Πολεμίδια.

Από το όχημα συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ηλικίας 20 και 19 ετών, αμφότεροι Τουρκοκύπριοι. Ο 20χρονος φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό περίπου έναν μήνα προηγουμένως.

Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο επέβαινε στο όχημα ως συνοδηγός, υποβάλλεται σε έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα ακριβή αδικήματα που διερευνώνται, εξετάζονται από την Αστυνομία.