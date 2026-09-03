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Στοχευμένη εκστρατεία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τον έλεγχο της εφαρμογής βασικών εργασιακών νομοθεσιών διενεργεί τον Σεπτέμβριο του 2026 η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι στοχευμένες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σε παγκύπρια βάση και επικεντρώνονται σε βιομηχανίες και βιομηχανικές περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τις συνέπειες της αδήλωτης απασχόλησης και της μη συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία.

Κατά τους ελέγχους θα εξετάζεται επίσης η τήρηση βασικών όρων εργοδότησης, όπως ο μισθός, το ωράριο εργασίας και τα εβδομαδιαία ρεπό.

Τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

Σε περίπτωση εντοπισμού εργαζομένου ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €1.000 για τον μήνα κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση. Το ποσό αυξάνεται κατά €500 για καθέναν από τους έξι προηγούμενους μήνες.

Εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η περίοδος της παράβασης ήταν μικρότερη, το πρόστιμο προσαρμόζεται αναλόγως. Αν διαπιστωθεί ότι η παράβαση διήρκεσε περισσότερο, το ποσό πολλαπλασιάζεται με βάση τους πραγματικούς μήνες αδήλωτης απασχόλησης.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης μέσα σε διάστημα δύο ετών, το βασικό πρόστιμο αυξάνεται στις €2.000. Από την τρίτη παράβαση και μετά, ανέρχεται στις €3.000 για τον τρέχοντα μήνα.

Ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι πληροφορίες και καταγγελίες για αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων απασχόλησης μπορούν να υποβάλλονται, ανώνυμα ή επώνυμα, στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577.