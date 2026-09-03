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Είναι κατανοητό ότι η προσπάθεια της Κυβέρνησης να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει θέσει τους πάντες σε καθεστώς συναγερμού.

Οι συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, γίνονται πλέον δυο φορές τη βδομάδα, συν η συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής που εξετάζει τα θέματα του δεύτερου πυλώνα. Παράλληλα, οι δυο υπουργοί που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, δηλαδή ο Εργασίας και ο Οικονομικών, με δηλώσεις τους προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Ωστόσο, κάπου εδώ φαίνεται ότι χάνεται η μπάλα και αντί να δίνονται διευκρινίσεις, τα πράγματα μπερδεύονται ακόμη περισσότερο. Όπως πληροφορούμαστε, οι κοινωνικοί εταίροι, σε κάθε συνάντηση ζητούν διευκρινίσεις επί διευκρινίσεων, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη ορισμένα σημεία. Σκεφτείτε πόσο έχει μπερδευτεί ο κόσμος που επηρεάζεται από αυτή τη μεταρρύθμιση.

Είναι καιρός τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά και η Κυβέρνηση να πει ξεκάθαρα τις θέσεις της σε κάθε ένα από τα σημεία της μεταρρύθμισης.

Αγ.Αγ.