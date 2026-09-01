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Για τη σφαγή 30 χάμστερ σε ξενοδοχείο, μία υπόθεση που έχει προκάλεσε σοκ για τη βία σε κατοικίδια, συνελήφθη ένας άντρας στην Ιαπωνία.

Ο 36χρονος serial killer των τρωκτικών συνελήφθη λίγες μόνο εβδομάδες αφότου είχε τεθεί υπό κράτηση τον Ιούλιο για την ίδια ενέργεια, όταν είχε σκοτώσει άλλα 20 χάμστερ τον Φεβρουάριο.

Τα σκότωνε για διασκέδαση μαζί με φίλες του

Η σύλληψη του υπόπτου, χθες Δευτέρα, αφορά τις «άσκοπες δολοφονίες» περίπου 30 χάμστερ στα τέλη Μαρτίου, μέσα σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, που απευθύνεται σε ζευγάρια.

Police in Japan said Tuesday they had arrested a man over the killing of 30 hamsters at a hotel, weeks after he was detained for stomping to death 20 others. https://t.co/4NqO0M7cxP September 1, 2026

Ο συλληφθείς, ένας υπάλληλος σε Λύκειο στη βόρεια Ιαπωνία, είχε για συνεργό στην αποτρόπαια πράξη του μία 20χρονη γυναίκα, όπως δήλωσε στο AFP ο Χιρογιούκι Νάσου, αρχηγός της Αστυνομίας του Μιγιάκο.

Το τηλέφωνο του υπόπτου, που κατασχέθηκε από την Αστυνομία, περιείχε βίντεο από τις δολοφονίες, καθώς και γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη νεαρή γυναίκα που έδειχναν ότι σχεδίαζαν την πράξη. «Πού θα σκοτώσουμε χάμστερ και θα διασκεδάσουμε;», έλεγε ένα από αυτά.

Ο ύποπτος είχε συλληφθεί προηγουμένως τον Ιούλιο για τη σφαγή περίπου 20 χάμστερ τον Φεβρουάριο, με τη συνέργεια μιας 19χρονης γυναίκας.

Η Αστυνομία, η οποία συνέλαβε επίσης τις δύο γυναίκες, θα συνεχίσει την έρευνά της για να διαπιστώσει εάν ο άνδρας έχει διαπράξει άλλες παρόμοιες πράξεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σοκ στην Ιαπωνία από την αύξηση των περιστατικών κακοποίησης ζώων

Οι συλλήψεις του 36χρονου serial Killer των χάμστερ και των 2 γυναικών έρχονται εν μέσω μιας απότομης αύξησης των περιστατικών κακοποίησης ζώων που καταγράφηκαν στην Ιαπωνία.

Το 2023, η Αστυνομία κατέγραψε ένα ρεκόρ 181 περιστατικών που αφορούσαν ύποπτες παραβιάσεις των νόμων περί καλής διαβίωσης των ζώων – 15 περισσότερες περιπτώσεις από το προηγούμενο έτος και πενταπλάσιες από τις 33 που καταγράφηκαν το 2010, όταν ξεκίνησαν συγκρίσιμα αρχεία.

Υπήρξαν, επίσης, 206 συλλήψεις ή παραπομπές σε εισαγγελείς για ύποπτες παραβιάσεις του Νόμου για την Καλή Διαβίωση και τη Διαχείριση των Ζώων, την πρώτη φορά που ο αριθμός ξεπέρασε τις 200.

Η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία δήλωσε ότι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για την καλή διαβίωση των ζώων και η αύξηση των αναφορών από το κοινό μπορεί να ευθύνονται για την αύξηση.

Σε 118 περιπτώσεις, ύποπτα αδικήματα ήρθαν στο φως μετά από αναφορές από κατοίκους ή άλλα τρίτα μέρη, αυξημένες κατά 27 από το προηγούμενο έτος.

iefimerida.gr