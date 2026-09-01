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Φρικτές αποκαλύψεις προκύπτουν στην υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος που εντοπίστηκε από τις Αρχές μέσα σε γυάλα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος είχε σκοτεινό παρελθόν το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία γυναίκα από τη Γερμανία.

Όπως κατήγγειλε τότε η γυναίκα στις Αρχές, γνωρίστηκε με τον 43χρονο στα κοινωνικά δίκτυα, αναπτύχθηκε μεταξύ τους σχέση και αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας. Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης της, καθώς, όπως ανέφερε, ο άνδρας την κρατούσε σε ένα διαμέρισμα χωρίς τη θέλησή της και ήθελε να την εξωθήσει στην πορνεία.

Τελικά ο 43χρονος προφυλακίστηκε για την υπόθεση και, αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2020, πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων. Τώρα ο ίδιος άνθρωπος απασχολεί και πάλι τις Αρχές για τη φρικώδη υπόθεση της άγριας δολοφονίας του βρέφους.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Τα παιδιά, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι είναι φορείς σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, γεγονός που έστρεψε τις Αρχές σε έρευνες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Την ίδια ώρα, ανακοίνωση εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», γνωστοποιώντας ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια.

Ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση το 2024, ενώ ο Οργανισμός επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για την υπόθεση της Κυψέλης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

1. Τον Απρίλιο 2020 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Ο καλών ανέφερε:

– παραμέληση της υγιεινής των 3 παιδιών,

– οικονομική εκμετάλλευση της κόρης,

– χρήση ουσιών από τους γονείς,

– παραμέληση της εποπτείας των παιδιών.

Η αναφορά εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία. Ενημέρωση του Οργανισμού για την πορεία της αναφοράς δεν υπήρξε.

2. Τον Δεκέμβριο 2024 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Οι καλούντες ανέφεραν:

– πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι,

– σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη,

– χρήση ουσιών από τους γονείς,

– κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα.

Καθώς δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία (ονοματεπώνυμα, περιοχή κ.λπ.) ο Οργανισμός δεν προχώρησε σε αποστολή της συγκεκριμένης αναφοράς στις αρμόδιες Αρχές.

3. Με τα δεδομένα που τώρα δημοσιοποιούνται, οι ηλικίες, το φύλο των παιδιών και οι οικογενειακές συνθήκες (Έλληνας πατέρας, αλλοδαπή μητέρα, χρήση ουσιών κ.λπ.) ταιριάζουν με την υπόθεση της Κυψέλης. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί απόλυτα λόγω έλλειψης στοιχείων στην αναφορά του 2020 και στην κλήση του 2024.

4. Από το 2024 έως και σήμερα δεν έχει υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».



Αγοράκι 9 μηνών το βρέφος που σκότωσαν στην Κυψέλη

Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι. Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».



Οι ανατριχιαστικές αναφορές του 43χρονου

Επιχειρώντας να εξηγήσει τι συνέβη, ο 43χρονος Έλληνας που έχει συλληφθεί – για την ώρα – για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συζύγου του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τούς είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό, το οποίο χαρακτήρισε «σατανιασμένο».

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με πληροφορίες.



Τα ερωτήματα για τα αφροδίσια νοσήματα στα παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι δύο από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα (η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, όπως και η 38χρονη Γερμανίδα και το 9χρονο αγόρι) βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα, με την κυρία Δημογλίδου να αναφέρει ότι «γίνεται έρευνα για το πώς απέκτησαν με τα νοσήματα αυτά».

Αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα ενώ τα τρία παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων και το 2025, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στον δρόμο.

protothema.gr











