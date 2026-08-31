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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι το παιδί έφερε τουλάχιστον δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συζύγου του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τούς είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό, το οποίο χαρακτήρισε «σατανιασμένο».

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος.

Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει, ούτε έχει αναφέρει ότι αυτός σκότωσε το παιδί. Επιπλέον, φέρεται να είπε ότι το μωρό δεν ήταν δικό του.

«Αυτό το παιδί κοιμόταν μία ώρα και ήταν 23 ώρες ξύπνιο και έκλαιγε. Μου το άλλαξαν στο μαιευτήριο οι Illuminati», φέρεται να υποστήριξε.

Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μην ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί. Η έρευνα ωστόσο των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Όταν η αστυνομική έρευνα ολοκληρωθεί τα στοιχεία θα αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας το βρέφος πριν εκπνεύσει έφερε δέκα χτυπήματα.

Τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους

Ο θάνατος του παιδιού αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενήργησε ο Συμεών Μεσογίτης.

Κατά την εξέταση, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του βρέφους τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικών διαστάσεων, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους ούτε ο χρόνος θανάτου του.

Οι Αρχές είχαν εντοπίσει το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Μετά τον εντοπισμό του παιδιού ξεκίνησε η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Η ένοικος που ειδοποίησε τον διαχειριστή για όσα είχε παρατηρήσει να συμβαίνουν στην πολυκατοικία, μιλώντας στην κάμερα του Orange Press ανέφερε πως το ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο εδώ και έναν μήνα, ενώ σημείωσε ότι έβλεπε τα παιδιά να βγαίνουν μόνα τους το πρωί στον δρόμο. Ο σύζυγός της υπογράμμισε ότι πολλές φορές άφηναν ανοιχτή την εξώπορτα και πως έβλεπαν ανθρώπους που περίμεναν έξω και τους έκαναν σήμα με το κινητό για να ανοίξουν. Εν τέλει, αυτές οι συμπεριφορές την οδήγησαν στο να ειδοποιήσει τον διαχειριστή.

Παράλληλα πληροφορίες για την 15χρονη, που είναι έγκυος, και τον 9χρονο από τα δύο αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα της Κυψέλης όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή του, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως επιβεβαιώνουν, μάλιστα οι αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.

Το δεύτερο, από τα δύο αγόρια, ηλικίας 12 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου του γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί και στο παρελθόν στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ υπήρχε ήδη σχετικός φάκελος από κοινωνική υπηρεσία.

«Ο Αφγανός χτύπησε την 15χρονη και τους κλείδωσα τα πράγματα για να μη φύγουν»

Την ίδια ώρα, ο διαχειριστής του διαμερίσματος, μιλώντας στο protothema.gr, κάνει λόγο για «περίεργες» σχέσεις ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι ενώ αποκαλύπτει πως η 15χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 25χρονο Αφγανό συλληφθέντα.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει στο ακίνητο ειδοποίησε την Αστυνομία και στη συνέχεια κλείδωσε τα πράγματα του ζευγαριού ώστε να μην εξαφανιστούν.

«Επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το θέμα των πληρωμών και είχαμε και παράπονα από τη διαχείριση της πολυκατοικίας υποψιάστηκα ότι κάτι γίνεται. Και πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι, είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική και επομένως τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα με πρόφαση να έρθει ο άνδρας που πιάστηκε με τα ναρκωτικά και ότι δεν θα μπορούσε να φύγει άμα δεν πληρώσει την οφειλή. Εμένα δεν με ενδιέφερε η οφειλή απλά κατάλαβα ότι κάτι τρέχει.

Άφησαν το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας μετά, αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτή που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και αυτός άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο» λέει ο διαχειριστής του σπιτιού που είχε νοικιαστεί με πλαστή ταυτότητα όπως εκτιμά ο ίδιος.

«Έναν μήνα περίπου έμειναν στο διαμέρισμα, είχαν κάνει κράτηση για δύο άτομα. Μετά βγήκε από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι 9 ετών που δεν έμοιαζε καθόλου στους υπόλοιπους. Και εκεί άρχισα να υποψιάζομαι και τους κλείδωσα όλα τα πράγματα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν κάποια παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου, μια κάμερα, ένα λάπτοπ και ναρκωτικά. Δεν υπήρχε καμία αλληλουχία για τις σχέσεις μεταξύ τους, δεν έβγαζε κανένα νόημα», προσθέτει.

protothema.gr