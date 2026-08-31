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Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν σήμερα ακόμα ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, «η Ρωσία δοκίμασε για άλλη μια φορά τα συστήματα την άμυνα μας και τα αντιαεροπορικά μας συστήματα». «Πριν το μεσημέρι, 30 χιλιόμετρα βόρεια της Λέμπα, τα μαχητικά μας αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης τύπου Ilyushin Il-20», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως «δεν σημειώθηκε παραβίαση του εναερίου χώρου μας πάνω από τη Βαλτική».

Τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα είχαν σημειωθεί πριν από λίγους μήνες.

Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem, 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem. pic.twitter.com/YT1VfxPCf2 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 31, 2026

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «αναχαίτισης εν πτήσει», οι πιλότοι έρχονται σε οπτική επαφή με το πλήρωμα του αντίπαλου αεροσκάφους και του κάνουν σήμα να απομακρυνθεί.

Στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής, υπάρχουν φόβοι ότι η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να προκαλεί όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνώρισης.

protothema.gr