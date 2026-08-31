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Την καταστροφή 12 εκατομμυρίων βιβλίων έχουν προκαλέσει επιθέσεις της Ρωσίας, η οποία ανάμεσα σε άλλα έπληξε τυπογραφεία και εκδοτικούς οίκους σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές και σε άλλα σημαντικά σύμβολα της ουκρανικής ιστορίας και του πολιτισμού.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ρωσία έχει καταστρέψει το ένα τρίτο όλων των βιβλίων που τυπώθηκαν στην Ουκρανία φέτος.

Εργοστάσιο, στα περίχωρα του Κιέβου, χτυπήθηκε τη νύχτα από ρωσικό πύραυλο, τη στιγμή που η παραγωγή είχε αυξηθεί προκειμένου να παραδοθούν 1,3 εκατομμύρια βιβλία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% των σχολικών βιβλίων της Ουκρανίας, μεταδίδει το BBC.

«Θέλουν να διαγράψουν την Ουκρανία ως έθνος»

Στο τυπογραφείο του Κιέβου δεν μπορεί να διασωθεί σχεδόν τίποτα. Ακόμη και οι σελίδες που επέζησαν από τις φλόγες καταστράφηκαν από τα νερά της πυρόσβεσης ή από την έκθεσή τους στα καιρικά φαινόμενα, καθώς η οροφή του κτιρίου κατέρρευσε.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι σκόπιμο από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δηλώνει στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης η Βικτόρια Χαϊντάι, εμπορική διευθύντρια της εκδοτικής εταιρείας Konvi. «Τους τελευταίους δύο μήνες, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους έχασαν τις αποθήκες logistics τους, όπου φυλάσσονταν πολύ μεγάλες ποσότητες βιβλίων».

«Οι Ρώσοι καταστρέφουν επίσης τυπογραφεία σε μια προσπάθεια να διαγράψουν την Ουκρανία ως έθνος. Αλλά, ειλικρινά, δεν θα τα καταφέρουν».

Περισσότερες από 35 εγκαταστάσεις του εκδοτικού κλάδου έχουν πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο στόχαστρο όμως δεν έχουν βρεθεί μόνο καινούργια βιβλία. Η αγορά μεταχειρισμένων βιβλίων Ποτσάινα του Κιέβου χτυπήθηκε επίσης, με αποτέλεσμα να καταστραφούν εκατοντάδες μεμονωμένοι πάγκοι και αμέτρητα βιβλία μεγάλης συναισθηματικής αξίας.

Russian strikes destroy 12 million books ahead of Ukraine's first week back at school https://t.co/VIh2W3YbTn — BBC News (World) (@BBCWorld) August 31, 2026

Ζημιές σε μουσεία, βιβλιοθήκες και ιστορικά μνημεία

Μουσεία, πινακοθήκες, κινηματογραφικά στούντιο, βιβλιοθήκες και όπερες έχουν επίσης υποστεί ζημιές. Στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, ένα μεγάλο μεσαιωνικό μοναστηριακό συγκρότημα και σημαντικός χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς, χτυπήθηκαν οι χρυσοί τρούλοι του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τα θρησκευτικά αντικείμενα είχαν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, όμως ένα μεγάλο τμήμα της στέγης τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με drone. Το κόστος επισκευής εκτιμάται στα 11,2 εκατομμύρια δολάρια και οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο χρόνια.

Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το Μουσείο Βιβλίου και Τυπογραφίας της Ουκρανίας. Η UNESCO ενέταξε το συγκρότημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς το 1990 και τον Σεπτέμβριο του 2023 το πρόσθεσε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Over 10 million Ukrainian books Russia destroyed in a single summer.



In Kharkiv alone, a Russian strike on the publishing house destroyed 8 million books, including more than 620,000 school textbooks. In the latest attack in the Kyiv region, warehouses storing books from… pic.twitter.com/qVxFx2L1eu — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 30, 2026

«Είναι ένας υπαρξιακός πόλεμος»

Κατά τις πρόσφατες εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 975 ετών από την ίδρυση του μοναστηριού, ο γενικός διευθυντής της UNESCO, Χάλεντ Ελ-Ενανί, δήλωσε ότι ήταν «βαθιά λυπημένος» βλέποντας «τις σημαντικές ζημιές».

Η υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας, Τετιάνα Μπερεζνά, υποστήριξε ότι οι πολιτιστικές και στρατιωτικές επιπτώσεις του πολέμου δεν μπορούν να διαχωριστούν.

«Είναι ένας υπαρξιακός πόλεμος, επομένως η Ρωσία θέλει να μας καταστρέψει ως έθνος, να μας διαγράψει ως έθνος, σαν να μην υπάρχουν και να μην υπήρξαν ποτέ οι Ουκρανοί. Γι’ αυτό η Ρωσία στοχεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, τα σύμβολα της παρουσίας μας εδώ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, επειδή προστατεύουμε την ταυτότητά μας, προστατεύουμε τον πολιτισμό μας, και η Ρωσία θέλει να καταστρέψει οτιδήποτε δεν μπορεί να οικειοποιηθεί».

Η Μπερεζνά αναφέρει ότι η Ρωσία έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 1.900 μνημεία ουκρανικής κληρονομιάς και σε περισσότερα από 2.000 πολιτιστικά ιδρύματα.

Russia destroys 12 million books in Ukrainian cultural sites



Russia has targeted printing presses, publishing warehouses, and a second-hand book market in Kyiv, destroying 12 million books and damaging cultural heritage sites. Officials believe the attacks are deliberate… — PiQ (@PiQMarkets) August 31, 2026

Η μάχη για τη διατήρηση της ουκρανικής ταυτότητας

Η ψηφιοποίηση αποτελεί πλέον μέρος της προσπάθειας προστασίας της τέχνης και της λογοτεχνίας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν να μαθαίνουν παρά τις καταστροφές των φυσικών βιβλίων.

Υπάρχουν, ωστόσο, προειδοποιήσεις ότι ολόκληρος ο εκδοτικός κλάδος της Ουκρανίας βρίσκεται υπό απειλή και χρειάζεται διεθνή υποστήριξη για να παραμείνει βιώσιμος.

Στο βομβαρδισμένο τυπογραφείο του Κιέβου, η Βικτόρια Χαϊντάι υπογραμμίζει ότι η προστασία του κλάδου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ουκρανικής λογοτεχνίας.

«Η λέξη είναι τα πάντα. Είναι η ανάπτυξή μας, ο πολιτισμός μας και η ιστορική μας κληρονομιά που περνά από γενιά σε γενιά».

Σε δοκίμιό του το 2021, με τίτλο «Για την ιστορική ενότητα Ρώσων και Ουκρανών», ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε υποστηρίξει ότι Ουκρανοί και Ρώσοι αποτελούν έναν λαό και είχε αμφισβητήσει τη νομιμότητα ενός ανεξάρτητου ουκρανικού κράτους και πολιτισμού.

Σε δήλωσή της στο BBC, η ρωσική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο κατηγόρησε την ίδια την ουκρανική κυβέρνηση για τις ζημιές στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, υποστηρίζοντας ότι μνημεία έχουν απομακρυνθεί και δρόμοι έχουν μετονομαστεί. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι πολιτιστικοί χώροι έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

iefimerida.gr