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Η εταίρος της Spark Capital, Yasmin Razavi, δεν ανησυχεί για την πίεση που αντιμετωπίζει η Anthropic να επιτύχει αρκετές πωλήσεις ώστε να δικαιολογήσει την εξαιρετικά υψηλή αποτίμησή της. “Ο Dario [Amodei] δεν πέφτει ποτέ έξω”, λέει. “Κάθε χρόνο παρουσιάζει εξωφρενικά νούμερα, αλλά με κάποιον τρόπο αυτά γίνονται πραγματικότητα, σχεδόν σαν από θαύμα”.
Είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς σήμερα, αλλά το 2021 οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν ήταν πεπεισμένοι για τις προοπτικές της Anthropic. Η γιγαντιαία πλέον εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αποτιμάται σήμερα στα $380 δισ., όμως τότε δεν διέθετε κανένα δημόσια διαθέσιμο προϊόν, δεν είχε έσοδα και προσπαθούσε να αντλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
“Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θεωρούνταν αυτό το εξαιρετικά ελκυστικό και συναρπαστικό πεδίο στο οποίο όλοι ήθελαν να επενδύσουν”, λέει η συνιδρύτρια και πρόεδρος της εταιρείας, Daniela Amodei, η οποία είχε εργαστεί νωρίτερα στην OpenAI και αποχώρησε μαζί με έξι συναδέλφους της για να ιδρύσουν την Anthropic εκείνη τη χρονιά.
Ο αδελφός της, διευθύνων σύμβουλος Dario Amodei, κατάφερε γρήγορα να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους $1,1 δισ. από διάφορους δισεκατομμυριούχους επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής του Facebook, Dustin Moskovitz, και ο –λίγο αργότερα– έκπτωτος αστέρας των κρυπτονομισμάτων Sam Bankman-Fried.
Το ποσό αυτό ήταν αρκετό για να αναπτυχθεί μια πρώτη έκδοση του Claude, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επαρκούσε για την πλήρη εκπαίδευσή του ώστε να ανταγωνιστεί το ChatGPT της OpenAI, το οποίο έκανε εκρηκτική είσοδο στην αγορά τον Νοέμβριο του 2022.
Φοβούμενοι ότι θα δαπανούσαν δισεκατομμύρια για να στηρίξουν μια εταιρεία που φαινόταν να υστερεί έναντι του ανταγωνισμού, οι περισσότεροι παραδοσιακοί επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων κράτησαν αποστάσεις. Εξαίρεση αποτέλεσε η εταίρος της Spark Capital, Yasmin Razavi, η οποία τον Μάιο του 2023 ηγήθηκε ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους $450 εκατ., αποτιμώντας την Anthropic στα $5 δισ.Yasmin Razavi
“Ήταν η μεγαλύτερη επιταγή που είχαμε γράψει στην ιστορία της εταιρείας μας, οπότε δεν επρόκειτο για μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου επενδύεις αδιάκριτα σε δεκάδες εταιρείες ελπίζοντας ότι κάποια θα πετύχει”, λέει η Razavi από το διαμέρισμά της στο Σόχο του Μανχάταν. “Ήταν ένα μεγάλο άλμα πίστης, αλλά αυτή ήταν η ομάδα που είχε δημιουργήσει το GPT-3”.
Η εντυπωσιακή επιτυχία της Anthropic εκτόξευσε την 37χρονη Razavi, για πρώτη φορά, στη “Λίστα του Mίδα” με τους 100 κορυφαίους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ως η μοναδική επενδύτρια της Anthropic που διαθέτει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, είναι η νεοεισερχόμενη με την υψηλότερη κατάταξη στη φετινή λίστα, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση. Η επένδυση των $75 εκατ. της Spark στην εταιρεία των αδελφών Amodei αποτιμάται πλέον σε τουλάχιστον $3 δισ.
Συμπληρώνοντας πλέον 25 χρόνια, η “Λίστα του Mίδα” 2026 αποτυπώνει μια εικόνα ενός κλάδου που βρίσκεται στο κατώφλι των μεγαλύτερων αποδόσεων των τελευταίων δεκαετιών. Επενδυτές σε μόλις τρεις ιδιωτικές εταιρείες –Anthropic, OpenAI και SpaceX– κυριαρχούν στη φετινή κατάταξη. Αν και οι τρεις εισάγονταν σήμερα στο χρηματιστήριο με τις τρέχουσες αποτιμήσεις τους, θα απέφεραν εκτιμώμενα κέρδη $815 δισ., ποσό μεγαλύτερο από τα συνολικά κέρδη όλων των υπόλοιπων επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων της τελευταίας δεκαετίας μαζί.
1. Vinod Khosla
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Khosla Ventures
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: OpenAI
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Portola Valley, Καλιφόρνια
2. Neil Shen
HSG
ByteDance
Χονγκ Κονγκ
3. Eric Vishria
Benchmark Capital
Cerebras
Άθερτον, Καλιφόρνια
4. Gili Raanan
Cyberstarts
Wiz
Michmoret, Ισραήλ
5. Peter Thiel
Founders Fund
SpaceX
Λος Άντζελες
6. Elad Gil
Gil Capital
Openai
Σαν Φρανσίσκο
7. Trae Stephens
Founders Fund
Anduril
Σαν Φρανσίσκο
8. Doug Leone
Sequoia Capital
Wiz
Mένλο Παρκ, Καλιφόρνια
9. Martin Mignot
Index Ventures
Revolut
Νέα Υόρκη
10. Shardul Shah
Index Ventures
Wiz
Νέα Υόρκη
11. Alfred Lin
Sequoia Capital
OpenAI
Περιοχή του Κόλπου (Bay Area), Καλιφόρνια
12. Mamoon Hamid
Kleiner Perkins
Figma
Άθερτον, Καλιφόρνια
13. Yasmin Razavi
Spark Capital
Anthropic
Σαν Φρανσίσκο
14. Micky Malka
Ribbit Capital
Coinbase
Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια
15. Saurabh Gupta
DST Global
Chime
Άθερτον, Καλιφόρνια
16. Ravi Mhatre
Lightspeed Venture Partners
Anthropic
Σαν Φρανσίσκο
17. Steve Vassallo
Foundation Capital
Cerebras
Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια
18. Luke Nosek
Gigafund
SpaceX
Όστιν, Τέξας
19. Hemant Taneja
General Catalyst
Stripe
Σαν Φρανσίσκο
20. Lior Susan
Eclipse
Cerebras
Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια
21. Brad Gerstner
Altimeter Capital
Cerebras
Γουντσάιντ, Καλιφόρνια
22. Shaun Maguire
Sequoia Capital
SpaceX
Λος Άντζελες
23. Randy Glein
DFJ Growth
SpaceX
Σαν Ματέο, Καλιφόρνια
24. Scott Raney
Redpoint Ventures
Stripe
Γουντσάιντ, Καλιφόρνια
25. Pat Grady
Sequoia Capital
OpenAI
Mένλο Παρκ, Καλιφόρνια