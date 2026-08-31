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Η εταίρος της Spark Capital, Yasmin Razavi, δεν ανησυχεί για την πίεση που αντιμετωπίζει η Anthropic να επιτύχει αρκετές πωλήσεις ώστε να δικαιολογήσει την εξαιρετικά υψηλή αποτίμησή της. “Ο Dario [Amodei] δεν πέφτει ποτέ έξω”, λέει. “Κάθε χρόνο παρουσιάζει εξωφρενικά νούμερα, αλλά με κάποιον τρόπο αυτά γίνονται πραγματικότητα, σχεδόν σαν από θαύμα”.

Είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς σήμερα, αλλά το 2021 οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν ήταν πεπεισμένοι για τις προοπτικές της Anthropic. Η γιγαντιαία πλέον εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αποτιμάται σήμερα στα $380 δισ., όμως τότε δεν διέθετε κανένα δημόσια διαθέσιμο προϊόν, δεν είχε έσοδα και προσπαθούσε να αντλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

“Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θεωρούνταν αυτό το εξαιρετικά ελκυστικό και συναρπαστικό πεδίο στο οποίο όλοι ήθελαν να επενδύσουν”, λέει η συνιδρύτρια και πρόεδρος της εταιρείας, Daniela Amodei, η οποία είχε εργαστεί νωρίτερα στην OpenAI και αποχώρησε μαζί με έξι συναδέλφους της για να ιδρύσουν την Anthropic εκείνη τη χρονιά.

Ο αδελφός της, διευθύνων σύμβουλος Dario Amodei, κατάφερε γρήγορα να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους $1,1 δισ. από διάφορους δισεκατομμυριούχους επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής του Facebook, Dustin Moskovitz, και ο –λίγο αργότερα– έκπτωτος αστέρας των κρυπτονομισμάτων Sam Bankman-Fried.

Το ποσό αυτό ήταν αρκετό για να αναπτυχθεί μια πρώτη έκδοση του Claude, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επαρκούσε για την πλήρη εκπαίδευσή του ώστε να ανταγωνιστεί το ChatGPT της OpenAI, το οποίο έκανε εκρηκτική είσοδο στην αγορά τον Νοέμβριο του 2022.

Φοβούμενοι ότι θα δαπανούσαν δισεκατομμύρια για να στηρίξουν μια εταιρεία που φαινόταν να υστερεί έναντι του ανταγωνισμού, οι περισσότεροι παραδοσιακοί επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων κράτησαν αποστάσεις. Εξαίρεση αποτέλεσε η εταίρος της Spark Capital, Yasmin Razavi, η οποία τον Μάιο του 2023 ηγήθηκε ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους $450 εκατ., αποτιμώντας την Anthropic στα $5 δισ.Yasmin Razavi

“Ήταν η μεγαλύτερη επιταγή που είχαμε γράψει στην ιστορία της εταιρείας μας, οπότε δεν επρόκειτο για μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου επενδύεις αδιάκριτα σε δεκάδες εταιρείες ελπίζοντας ότι κάποια θα πετύχει”, λέει η Razavi από το διαμέρισμά της στο Σόχο του Μανχάταν. “Ήταν ένα μεγάλο άλμα πίστης, αλλά αυτή ήταν η ομάδα που είχε δημιουργήσει το GPT-3”.

Η εντυπωσιακή επιτυχία της Anthropic εκτόξευσε την 37χρονη Razavi, για πρώτη φορά, στη “Λίστα του Mίδα” με τους 100 κορυφαίους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ως η μοναδική επενδύτρια της Anthropic που διαθέτει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, είναι η νεοεισερχόμενη με την υψηλότερη κατάταξη στη φετινή λίστα, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση. Η επένδυση των $75 εκατ. της Spark στην εταιρεία των αδελφών Amodei αποτιμάται πλέον σε τουλάχιστον $3 δισ.

Συμπληρώνοντας πλέον 25 χρόνια, η “Λίστα του Mίδα” 2026 αποτυπώνει μια εικόνα ενός κλάδου που βρίσκεται στο κατώφλι των μεγαλύτερων αποδόσεων των τελευταίων δεκαετιών. Επενδυτές σε μόλις τρεις ιδιωτικές εταιρείες –Anthropic, OpenAI και SpaceX– κυριαρχούν στη φετινή κατάταξη. Αν και οι τρεις εισάγονταν σήμερα στο χρηματιστήριο με τις τρέχουσες αποτιμήσεις τους, θα απέφεραν εκτιμώμενα κέρδη $815 δισ., ποσό μεγαλύτερο από τα συνολικά κέρδη όλων των υπόλοιπων επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων της τελευταίας δεκαετίας μαζί.

1. Vinod Khosla

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Khosla Ventures

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: OpenAI

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Portola Valley, Καλιφόρνια

2. Neil Shen

HSG

ByteDance

Χονγκ Κονγκ

3. Eric Vishria

Benchmark Capital

Cerebras

Άθερτον, Καλιφόρνια

4. Gili Raanan

Cyberstarts

Wiz

Michmoret, Ισραήλ

5. Peter Thiel

Founders Fund

SpaceX

Λος Άντζελες

6. Elad Gil

Gil Capital

Openai

Σαν Φρανσίσκο

7. Trae Stephens

Founders Fund

Anduril

Σαν Φρανσίσκο

8. Doug Leone

Sequoia Capital

Wiz

Mένλο Παρκ, Καλιφόρνια

9. Martin Mignot

Index Ventures

Revolut

Νέα Υόρκη

10. Shardul Shah

Index Ventures

Wiz

Νέα Υόρκη

11. Alfred Lin

Sequoia Capital

OpenAI

Περιοχή του Κόλπου (Bay Area), Καλιφόρνια

12. Mamoon Hamid

Kleiner Perkins

Figma

Άθερτον, Καλιφόρνια

13. Yasmin Razavi

Spark Capital

Anthropic

Σαν Φρανσίσκο

14. Micky Malka

Ribbit Capital

Coinbase

Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια

15. Saurabh Gupta

DST Global

Chime

Άθερτον, Καλιφόρνια

16. Ravi Mhatre

Lightspeed Venture Partners

Anthropic

Σαν Φρανσίσκο

17. Steve Vassallo

Foundation Capital

Cerebras

Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια

18. Luke Nosek

Gigafund

SpaceX

Όστιν, Τέξας

19. Hemant Taneja

General Catalyst

Stripe

Σαν Φρανσίσκο

20. Lior Susan

Eclipse

Cerebras

Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια

21. Brad Gerstner

Altimeter Capital

Cerebras

Γουντσάιντ, Καλιφόρνια

22. Shaun Maguire

Sequoia Capital

SpaceX

Λος Άντζελες

23. Randy Glein

DFJ Growth

SpaceX

Σαν Ματέο, Καλιφόρνια

24. Scott Raney

Redpoint Ventures

Stripe

Γουντσάιντ, Καλιφόρνια

25. Pat Grady

Sequoia Capital

OpenAI

Mένλο Παρκ, Καλιφόρνια

Forbes