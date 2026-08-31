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Παρά το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης κινούνται κοντά σε υψηλά τετραετίας, η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εμφανίζει έντονα σημάδια επιβράδυνσης. Το υψηλό κόστος αγοράς και οι ελλείψεις σε υποδομές φόρτισης κάνουν τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς, στρέφοντας εκ νέου το ενδιαφέρον στα υβριδικά αυτοκίνητα.

Έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια κατά τα οποία παρέμεναν στη σκιά των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, τα υβριδικά καταγράφουν πλέον ιστορικά υψηλές πωλήσεις, αναγκάζοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή τους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

Στις ΗΠΑ, περίπου ένα στα επτά καινούργια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το 2025 ήταν υβριδικό, όταν το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν κάτω από 3% το 2020. Στην Ισπανία, τα υβριδικά αντιπροσωπεύουν σχεδόν τις μισές παραδόσεις νέων οχημάτων, ενώ στην Ιαπωνία το μερίδιό τους υπερβαίνει το 50%.

Η Ινδία, η Νότια Αμερική και η Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να αποτελέσουν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές έως το 2035, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών GlobalData Plc. Ανοδική πορεία προβλέπεται και για την Κίνα, παρά την κρατική πολιτική στήριξης της ηλεκτροκίνησης, ενώ στις ΗΠΑ η ζήτηση για υβριδικά εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Από ενδιάμεση λύση σε βασική επιλογή

Η τεχνολογία των υβριδικών έχει εξελιχθεί σημαντικά από την εποχή που κυκλοφόρησε το Toyota Prius. Ενώ αρχικά θεωρούνταν ένα προσωρινό στάδιο πριν από την πλήρη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, σήμερα αποτελεί βασική επιλογή για ολοένα περισσότερους καταναλωτές.

Τα υβριδικά είναι συνήθως φθηνότερα από τα αμιγώς ηλεκτρικά, προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία και μπορούν να ανεφοδιαστούν σε οποιοδήποτε πρατήριο καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουν το λεγόμενο «άγχος αυτονομίας», χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από ένα επαρκές δίκτυο φορτιστών.

Η τεχνολογία είναι ελκυστική και για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και των δασμών. Σύμφωνα με την Edmunds.com, κάθε υβριδικό αποφέρει πρόσθετο κέρδος από 1.500 έως 3.000 δολάρια σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο μοντέλο.

Τα στελέχη του κλάδου εξακολουθούν να εκτιμούν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα επικρατήσουν μακροπρόθεσμα. Η μετάβαση, ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές δεκαετίες περισσότερο από όσο υπολογιζόταν αρχικά.

Στο μεταξύ, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διοχετεύουν όλο και περισσότερα υβριδικά μοντέλα στις διεθνείς αγορές. Η BYD έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ κατασκευαστές όπως η Ford και η Nissan, που είχαν επικεντρωθεί στα ηλεκτρικά ή στα συμβατικά αυτοκίνητα, σπεύδουν τώρα να διευρύνουν την υβριδική γκάμα τους.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα υβριδικά μπορεί να φτάσουν έως και το 40% της παγκόσμιας παραγωγής αυτοκινήτων μέχρι το 2030, με το μερίδιό τους να συνεχίζει να αυξάνεται τουλάχιστον έως τα μέσα του αιώνα.

Η στρατηγική της Toyota δικαιώνεται

Η Toyota, η οποία εισήγαγε τα υβριδικά οχήματα στο ευρύ κοινό και συνέχισε να επενδύει στην τεχνολογία ακόμη και όταν αυτή έχασε μέρος της δημοτικότητάς της, φαίνεται σήμερα να δικαιώνεται.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός υβριδικών οχημάτων παγκοσμίως, με τη συγκεκριμένη τεχνολογία να αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο στα περισσότερα μοντέλα της.

Στις ΗΠΑ, η ζήτηση για τις υβριδικές εκδόσεις του compact crossover RAV4 είναι τόσο μεγάλη, ώστε ορισμένα μεταχειρισμένα οχήματα μεταπωλούνται σε τιμές υψηλότερες από την αρχική τιμή αγοράς τους. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη δυναμική, η οποία συμβάλλει στην προσπάθεια της Toyota να ανακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τη General Motors.

Η παραγωγή του νεότερου RAV4 άρχισε στις 22 Ιουνίου στο εργοστάσιο της Toyota στο Κεντάκι. Σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά, η οποία προσφερόταν τόσο σε βενζινοκίνητες όσο και σε υβριδικές εκδόσεις, το νέο RAV4 διατίθεται αποκλειστικά ως υβριδικό.

«Για όλα τα οχήματα που αναπτύσσουμε, η βασική παραδοχή αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να είναι 100% υβριδικά», δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού προϊόντων της Toyota στις ΗΠΑ, Cooper Ericksen.

Φθηνότερα ακόμη και από τα βενζινοκίνητα

Αν και στις περισσότερες αγορές τα υβριδικά πωλούνται ακριβότερα από τα συμβατικά οχήματα, σε ορισμένες χώρες οι αυτοκινητοβιομηχανίες περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Όταν κυκλοφόρησε στο Μεξικό το πρώτο υβριδικό όχημα, ένα Honda Civic, το 2005, κόστιζε 40% περισσότερο από την αντίστοιχη έκδοση βενζίνης. Σήμερα, όμως, ένα υβριδικό στο Μεξικό μπορεί να κοστίζει έως και 25% λιγότερο από το αντίστοιχο βενζινοκίνητο μοντέλο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αυτοκίνητο κινεζικής κατασκευής, σύμφωνα με τη Μεξικανική Ένωση Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.

Οι πωλήσεις υβριδικών στο Μεξικό αυξήθηκαν κατά 44% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ την ανάπτυξη 5,3% που κατέγραψε συνολικά η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Το πραγματικό ποσοστό ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς εταιρείες όπως η BYD και η Guangzhou Automobile Group, όπως και άλλοι κινεζικοί κατασκευαστές, δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία των πωλήσεών τους προς την κυβέρνηση. Η ένωση των εμπόρων αυτοκινήτων εκτιμά ότι το μερίδιο των υβριδικών στη χώρα έχει φτάσει το 17%.

Τα όρια της υβριδικής τεχνολογίας

Παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψή τους, τα υβριδικά ενδέχεται να μην αποτελούν μόνιμη λύση. Η λειτουργία τους βασίζεται σε δύο διαφορετικά συστήματα κίνησης, έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και έναν ηλεκτροκινητήρα, γεγονός που αυξάνει το κόστος κατασκευής, την πολυπλοκότητα και το βάρος τους.

Παράλληλα, οι κατασκευαστές εκτιμούν ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, τεχνολογία ηλικίας άνω του ενός αιώνα, έχει πλησιάσει πλέον τα ανώτατα όρια ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να προσφέρει.

Ωστόσο, μέχρι να μειωθούν ουσιαστικά οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να αναπτυχθούν επαρκείς υποδομές φόρτισης, τα υβριδικά φαίνεται ότι θα διατηρήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

BloombergOpinion