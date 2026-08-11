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Τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν μια τάση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, καθώς τα υβριδικά αυτοκίνητα κυριαρχούν πλέον στις αγορές και στις εγγραφές οχημάτων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, τα νέα δεδομένα που καταγράφονται στην κυπριακή αγορά αυτοκινήτου δείχνουν πως τα υβριδικά αποτελούν πλέον περισσότερα από τα μισά επιβατηγά αυτοκίνητα που εγγράφονται, ενώ την ίδια ώρα σχεδόν επτά στις δέκα εγγραφές αφορούν μεταχειρισμένα.

Ειδικότερα, το 51,9% των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν που εγγράφηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2026 ήταν υβριδικά, έναντι 43,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτελώντας πλέον την πλειονότητα των εγγραφών στην Κύπρο.

Παράλληλα, τα βενζινοκίνητα κατέγραψαν πτώση, με το μερίδιό τους να περιορίζεται στο 35,5%, σε σύγκριση με 43,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα πετρελαιοκίνητα υποχώρησαν στο 8% από 8,5%, ενώ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και η οριακή μείωση του μεριδίου των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο 4,6% από 4,8% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2025.

Δύο στα τρία μεταχειρισμένα

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στις εγγραφές αυτοκινήτων για το πρώτο επτάμηνο του 2026 είναι το γεγονός ότι περίπου δύο στα τρία αυτοκίνητα ήταν μεταχειρισμένα, με τις αντιπροσωπείες καινούριων αυτοκινήτων στην Κύπρο να φαίνεται πως χάνουν έδαφος έναντι των εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων.

Ειδικότερα, από τις 26.841 εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων, οι 18.227 (67,9%) αφορούσαν μεταχειρισμένα, ενώ μόλις 8.614, ή ποσοστό 32,1%, ήταν καινούργια.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι εγγραφές οχημάτων αυξήθηκαν κατά 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα επιβατηγά αυτοκίνητα να καταγράφουν αύξηση 11,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 εγγράφηκαν συνολικά 34.787 οχήματα, σε σύγκριση με 31.200 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται επίσης στα επαγγελματικά οχήματα. Συγκεκριμένα, κατά την ίδια περίοδο εγγράφηκαν 4.074, σε σύγκριση με 3.608 πέρσι, με την αύξηση να φτάνει το 12,9%.

Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 12,1%, στα 3.324, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 15,2%, στους 152, τα βαριά φορτηγά κατά 16,1%, στα 491, και τα οχήματα ενοικίασης κατά 16,6%, στα 197.

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 130 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, από 89 την ίδια περίοδο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε και στις εγγραφές μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ., κατά 12,9%, φτάνοντας τις 3.167 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με 2.806 την ίδια περίοδο του 2025.

Αντίθετα, η μόνη κατηγορία που κατέγραψε μείωση ήταν τα μοτοποδήλατα, οι εγγραφές των οποίων υποχώρησαν στις 100, σε σύγκριση με 143 πέρσι.

Γιατί τόσα υβριδικά;

Η ανάγνωση των στοιχείων δείχνει πως οι Κύπριοι προτιμούν τα υβριδικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, στην εικόνα αυτή θα πρέπει να συνυπολογιστεί ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αναπτύξει τους κινητήρες και τα αυτοκίνητά τους με βασικό στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί σημαντικά η υβριδική τεχνολογία, η οποία μπορεί να αφορά είτε «mild hybrids», είτε «plug-in hybrids».

Στην πρώτη περίπτωση, τα αυτοκίνητα διαθέτουν μαζί με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, μικρές μπαταρίες, οι οποίες φορτίζονται κατά την κίνηση του οχήματος και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση ή την υποβοήθησή του σε πολύ χαμηλές ταχύτητες και κατά την εκκίνηση.

Στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για αυτοκίνητα που μπορούν να φορτιστούν όπως τα αμιγώς ηλεκτρικά, με μεγαλύτερες μπαταρίες, διαθέτουν όμως και κινητήρα εσωτερικής καύσης και έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία συναντάται πλέον σε μεγάλο μέρος των καινούργιων αυτοκινήτων που παράγονται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Υπό αυτό το δεδομένο, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που ισχύουν ως προς τη χρονολογία εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Κύπρο, γίνεται αντιληπτό ότι ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων επιλογών για τους καταναλωτές αφορά πλέον αυτοκίνητα που φέρουν υβριδική τεχνολογία και κατατάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.