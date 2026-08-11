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Της Ξανθής Γούναρη

Στην Ελλάδα, το όνομα του Prem Watsa και της Fairfax έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια κυρίως με τις επενδύσεις σε τράπεζες, ασφάλειες και ακίνητα. Στον Καναδά, ωστόσο, το επενδυτικό αποτύπωμα του ομίλου εκτείνεται και στην οργανωμένη εστίαση, όπου ελέγχει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στη χώρα.

Πρόκειται για τη Recipe Unlimited, έναν όμιλο με περισσότερα από 1.100 εστιατόρια και δεκάδες διαφορετικά brands. Και αυτή η δραστηριότητα εξηγεί γιατί ο όμιλος του Ινδοκαναδού επενδυτή βρίσκεται σε συζητήσεις με το CVC για την Evergood, με την αποτίμηση που έχει βρεθεί στο τραπέζι να κινείται στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ, όπως έχει γράψει το Capital.

Υπάρχει μάλιστα και ένα πρόσφατο ευρωπαϊκό προηγούμενο. Στα τέλη του 2025 η Fairfax απέκτησε στη Βρετανία την MW Eat, έναν καθιερωμένο όμιλο εστίασης με δικά του brands.

Η Recipe των 3,5 δισ. καναδικών δολαρίων

Η Recipe Unlimited είναι ένας από τους μεγαλύτερους multi-brand ομίλους εστίασης στον Καναδά, κάτω από την ομπρέλα του οποίου βρίσκονται γνωστά σήματα όπως Swiss Chalet, Harvey’s, St-Hubert, Montana’s, Kelseys, East Side Mario’s, New York Fries, Original Joe’s, State & Main και The Burger’s Priest.

Το δίκτυο ξεπερνά τα 1.100 εστιατόρια, με παρουσία στον Καναδά αλλά και εκτός αυτού, ενώ το επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται σε συνδυασμό εταιρικών και franchise καταστημάτων. Η Recipe χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη full-service restaurant company του Καναδά.

Τα μεγέθη της αποτυπώνουν και την κλίμακα της δραστηριότητας. Το 2025 η Recipe πραγματοποίησε system sales 3,5 δισ. καναδικών δολαρίων και EBITDA 197 εκατ. καναδικών δολαρίων.

Ας σημειωθεί ότι από πέρσι η Fairfax ελέγχει το 100% της Recipe, η οποία πλέον ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Από τα Harvey’s και Swiss Chalet στα Goody’s και Everest

Recipe και Evergood απέχουν σημαντικά ως προς το μέγεθος. Υπάρχει, ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα ομοιότητα στη δομή τους.

Και οι δύο έχουν αναπτυχθεί γύρω από ένα χαρτοφυλάκιο διαφορετικών σημάτων και όχι γύρω από ένα μόνο restaurant concept.

Στην περίπτωση της Recipe, η Fairfax έχει αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση διαφορετικών brands, από burgers και casual dining μέχρι περισσότερο εξειδικευμένες προτάσεις, με σημαντικό τμήμα του δικτύου να αναπτύσσεται μέσω franchise.

Στην ελληνική περίπτωση, η Evergood συγκεντρώνει κάτω από την ίδια ομπρέλα τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room και La Pasteria, ενώ από το 2025 στο χαρτοφυλάκιο έχει προστεθεί και το Jackaroo.

Παράλληλα, μέσω της Hellenic Catering και της Olympic Catering, η δραστηριότητα επεκτείνεται στη μαζική εστίαση, στο catering και στην ταξιδιωτική αγορά.

Εφόσον, επομένως, η Fairfax προχωρήσει στην εξαγορά, δεν θα αποκτήσει απλώς μια αλυσίδα εστιατορίων. Θα βάλει στο χαρτοφυλάκιό της μια ολόκληρη πλατφόρμα από brands, franchise και δραστηριότητες catering.

Το βρετανικό προηγούμενο της MW Eat

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που κάνει την ελληνική υπόθεση πιο ενδιαφέρουσα. Και αυτή τη φορά βρίσκεται στην Ευρώπη, καθώς στα τέλη του 2025 η Fairfax απέκτησε τη βρετανική MW Eat.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και μαζί με την MW Eat πέρασαν στη Fairfax οι θυγατρικές Masala Zone και The India Collection. Το τίμημα της συναλλαγής δεν δημοσιοποιήθηκε.

Η MW Eat έχει πίσω της ιστορία 35 ετών και βρίσκεται πίσω από ορισμένα από τα πιο γνωστά ονόματα της ινδικής εστίασης του Λονδίνου: Chutney Mary, Amaya, Veeraswamy και Masala Zone.

Ιδιαίτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο κατέχει το Veeraswamy, που άνοιξε το 1926 και συμπλήρωσε φέτος έναν αιώνα λειτουργίας.

Η εξαγορά δεν έγινε, πάντως, μόνο για το υφιστάμενο δίκτυο. Από την ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε σαφές ότι η Fairfax σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις στην MW Eat, με στόχο τη διεθνή επέκταση και την ανάπτυξη νέων restaurant formats.

Η σύνδεση της MW Eat με τη Recipe

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο η Fairfax οργάνωσε την επόμενη ημέρα της βρετανικής επένδυσης.

Η MW Eat δεν έμεινε επιχειρησιακά αποκομμένη από την εμπειρία που διαθέτει ήδη ο όμιλος στον Καναδά.

Ο ίδιος ο Prem Watsa, στην επιστολή του προς τους μετόχους της Fairfax, αναφέρει ότι τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της MW Eat ανέλαβε ο Piero Sardano, ο οποίος αναφέρεται στον Frank Hennessey και στην ομάδα της Recipe. Οι άνθρωποι που δημιούργησαν τη MW Eat παραμένουν παράλληλα ως σύμβουλοι της εταιρείας.

Η Fairfax βλέπει επίσης δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης για αρκετά από τα brands της βρετανικής εταιρείας.

Η Evergood των 300 εκατ. ευρώ

Στην Ελλάδα, η συζήτηση αφορά μια επιχείρηση σαφώς μεγαλύτερου μεγέθους από την MW Eat.

Η Evergood -για την οποία η θυγατρική της Fairfax έχει ήδη ολοκληρώσει due diligence- έκλεισε το 2025 με ενοποιημένες πωλήσεις 300 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,1% από τα 265 εκατ. ευρώ του 2024. Τα system sales ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ, από 341 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Το δημοσιευμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ, από 37,3 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση έφθασε τα 32,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 13,6 εκατ. ευρώ από 12,4 εκατ. ευρώ.

Σε αυτά τα μεγέθη στηρίζεται και η συζήτηση για αποτίμηση της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.

Εφόσον το ποσό αφορά enterprise value, αντιστοιχεί περίπου σε 9,1 φορές το adjusted EBITDA του 2025 ή 7,5 φορές το δημοσιευμένο EBITDA. Κρίσιμο στοιχείο για την τελική οικονομική ανάγνωση της συναλλαγής παραμένει, επομένως, εάν το ποσό που συζητείται αφορά enterprise value ή equity value.

Στο τέλος του 2025 ο όμιλος εμφάνιζε μακροπρόθεσμο δανεισμό 78,26 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμα δάνεια 12,43 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό σε περίπου 90,7 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 10,75 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις από μισθώσεις πλησίαζαν τα 60 εκατ. ευρώ.

Forbes