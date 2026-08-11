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Σε συστηματικό εξορθολογισμό του δικτύου πρατηρίων της στην ελληνική αγορά προχωρά η HELLENiQ ENERGY, επιδιώκοντας ένα μικρότερο αλλά αποδοτικότερο δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, περιορίζει την παρουσία ζημιογόνων ή χαμηλής απόδοσης σημείων και ενισχύει πρατήρια με καλύτερα οικονομικά χαρακτηριστικά.

Η αισθητή μείωση του αριθμού των πρατηρίων, η οποία αποτυπώνεται στα τελευταία αποτελέσματα του ομίλου, δεν αποτελεί συγκυριακή εξέλιξη. Σύμφωνα με τη διοίκηση, εντάσσεται σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία αναδιάρθρωσης, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί.

Το ζήτημα τέθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η διοίκηση ανέφερε ότι ο όμιλος απομακρύνει από το δίκτυό του σημεία που υποαποδίδουν και τα αντικαθιστά εν μέρει είτε με ισχυρότερα πρατήρια είτε με άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

«Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία περιορισμού των ζημιών από σημεία που υποαποδίδουν και αντικατάστασής τους εν μέρει με εμπορικές δραστηριότητες ή με πρατήρια καλύτερης απόδοσης», ανέφερε η διοίκηση.

Ο σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω μείωση του αριθμού των πρατηρίων, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το τελικό μέγεθος του δικτύου ή ο ακριβής αριθμός των σημείων που θα αποχωρήσουν.

Μείωση κατά 94 πρατήρια σε έναν χρόνο

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, το εγχώριο δίκτυο της HELLENiQ ENERGY αριθμούσε 1.569 πρατήρια. Έναν χρόνο αργότερα, ο αριθμός τους είχε μειωθεί στα 1.475 πρατήρια, καταγράφοντας καθαρή απώλεια 94 σημείων ή περίπου 6%.

Η συρρίκνωση του δικτύου δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη υποχώρηση της κερδοφορίας. Αντίθετα, συνέπεσε με σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εγχώριας εμπορίας.

Η στρατηγική του ομίλου δεν επικεντρώνεται πλέον στη διατήρηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού σημείων, αλλά στη μεγιστοποίηση της απόδοσης κάθε πρατηρίου και συνολικά του δικτύου.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της εγχώριας εμπορίας αυξήθηκαν κατά 20% στο δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα €21 εκατ., από €17 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε επίπεδο εξαμήνου, η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 34%, στα €34 εκατ., έναντι €26 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Με άλλα λόγια, ενώ το δίκτυο περιορίστηκε κατά 6%, η λειτουργική κερδοφορία της εγχώριας εμπορίας αυξήθηκε κατά περίπου ένα τρίτο.

Μικρότεροι όγκοι, υψηλότερα έσοδα

Η βελτίωση της κερδοφορίας επιτεύχθηκε παρά την ελαφρά κάμψη των συνολικών όγκων πωλήσεων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4%, στους 1,059 εκατ. τόνους, από 1,104 εκατ. τόνους. Στο εξάμηνο υποχώρησαν κατά 2%, στους 1,901 εκατ. τόνους, έναντι 1,945 εκατ. τόνων το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Την ίδια περίοδο, τα έσοδα της εγχώριας εμπορίας αυξήθηκαν κατά 42% στο δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα €1,099 δισ., από €776 εκατ.

Στο εξάμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €1,758 δισ., αυξημένα κατά 23% σε σύγκριση με €1,429 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ανθεκτικά τα καύσιμα αυτοκίνησης

Οι όγκοι στα καύσιμα αυτοκίνησης παρέμειναν ουσιαστικά ανθεκτικοί κατά το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 1%, στους 477.000 τόνους, από 472.000 τόνους.

Αντίθετα, οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσίασαν σημαντική υποχώρηση, με αποτέλεσμα ο συνολικός όγκος της συγκεκριμένης δραστηριότητας να μειωθεί κατά 9%, στους 598.000 τόνους, από 659.000 τόνους.

Θετική ήταν η συμβολή των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αυξημένη τουριστική κίνηση. Οι πωλήσεις αεροπορικών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 3%, στους 231.000 τόνους, ενώ οι πωλήσεις καυσίμων ναυτιλίας ενισχύθηκαν κατά 4%, στους 230.000 τόνους.

Η HELLENiQ ENERGY σημείωσε ότι η βελτίωση του δικτύου λιανικής συνδυάστηκε με την ενίσχυση των τομέων Aviation και Bunkering λόγω των αυξημένων τουριστικών ροών.

Η αγορά πρατηρίων οδεύει προς συγκέντρωση

Η στρατηγική περιορισμού των σημείων χαμηλής απόδοσης συνδέεται και με τη μακροχρόνια συρρίκνωση του συνολικού αριθμού πρατηρίων στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη, κατά τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια ο αριθμός των πρατηρίων στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά περίπου 3.000 έως 3.500 σημεία.

Η HELLENiQ ENERGY θεωρεί ότι η περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου αποτελεί ουσιαστικά «μονόδρομο». Η κατεύθυνση που περιγράφει η διοίκηση αφορά ένα μικρότερο αριθμητικά δίκτυο, με υψηλότερες πωλήσεις και μεγαλύτερη κερδοφορία ανά σημείο.

Παράλληλα, δίνεται περισσότερη έμφαση σε εμπορικές δραστηριότητες πέραν της παραδοσιακής πώλησης καυσίμων.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο επιδίωκε τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, σε ένα σύστημα που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του δικτύου και στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Η αντίθετη πορεία στις διεθνείς αγορές

Την ώρα που η HELLENiQ ENERGY μειώνει τον αριθμό των πρατηρίων στην Ελλάδα, ακολουθεί αντίθετη στρατηγική στις αγορές του εξωτερικού.

Το δίκτυο διεθνούς εμπορίας αυξήθηκε στα 340 πρατήρια, από 330, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, σημειώνοντας άνοδο 3%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στις αγορές των Βαλκανίων. Οι συνολικοί όγκοι της διεθνούς εμπορίας αυξήθηκαν κατά 19% στο δεύτερο τρίμηνο, στους 613.000 τόνους, από 517.000 τόνους.

Στο εξάμηνο, οι όγκοι σημείωσαν άνοδο 22%, φτάνοντας τους 1,147 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι λιανικής αυξήθηκαν κατά 7%, στους 472.000 τόνους.

Άνοδος 71% στα διεθνή έσοδα

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα των οικονομικών μεγεθών στο εξωτερικό. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 71% στο δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα €749 εκατ., και κατά 48% στο εξάμηνο, στα €1,251 δισ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της διεθνούς εμπορίας ανήλθαν στα €38 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο, από €23 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 62%.

Στο εξάμηνο, τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 39%, φτάνοντας τα €56 εκατ.

Η HELLENiQ ENERGY αποδίδει την ανάπτυξη στην ωρίμανση και επέκταση του διεθνούς δικτύου, καθώς και στην επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων.

Capital.gr