Η Ελλάδα ανοίγει νέο ενεργειακό κεφάλαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, με την υπογραφή των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron–HelleniQ Energy, που παραχωρούν αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η τελετή πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκος Μητσοτάκης, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για τη στρατηγική στόχευση της χώρας να εξελιχθεί σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας και μεταφοράς για τη Βαλκανική και την Ανατολική Ευρώπη.

Οι συμφωνίες αφορούν παραχωρήσεις τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων και ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη. Η παρουσία της Chevron στην περιοχή, με έμπρακτη δέσμευση, εκλαμβάνεται ως de facto αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και στήριξη της προσέγγισης που εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.

Στην τελετή υπογραφών συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της Chevron Γκάβιν Λιούις και ο διευθύνων σύμβουλος της HelleniQ Energy Ανδρέας Σιάμισης, ενώ το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Τα επόμενα βήματα έως το τέλος του 2026

Μετά τις υπογραφές, θα παρουσιαστούν οι κεντρικοί άξονες του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 2026 η Chevron αναμένεται να ξεκινήσει σεισμικές έρευνες με ειδικό σκάφος στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των πρώτων ευρημάτων και, εφόσον εντοπιστούν ισχυρές ενδείξεις, στοχευμένες έρευνες για την επιβεβαίωση εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υπενθυμίζει τη συνολική ενεργειακή στρατηγική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, με επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου και διασυνδέσεις που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας τη χώρα σημαντικό κόμβο διαμετακόμισης.

