Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας παρέδωσε το πρωί της Παρασκευής σε ξενοδόχους και συντεχνίες το ειδικό σχέδιο για επιδότηση των απολαβών των εργαζομένων στα ξενοδοχεία.

Το σχέδιο καταγράφει 12 σημεία και μεταξύ άλλων προνοεί ότι επιδότηση θα δικαιούνται μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ενώ το σχέδιο θα καλύπτει ξενοδοχεία που ήταν σε λειτουργία για την περίοδο 1/4/2026 – 30/4/2026 (δηλαδή μονάδες οι οποίες ήταν σε λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο και συνεχίζουν να είναι ανοικτές και επιπλέον μονάδες που θα επαναλειτουργήσουν το αργότερο μέχρι 20/4/2026).

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