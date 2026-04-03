Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας παρέδωσε το πρωί της Παρασκευής σε ξενοδόχους και συντεχνίες το ειδικό σχέδιο για επιδότηση των απολαβών των εργαζομένων στα ξενοδοχεία.
Το σχέδιο καταγράφει 12 σημεία και μεταξύ άλλων προνοεί ότι επιδότηση θα δικαιούνται μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ενώ το σχέδιο θα καλύπτει ξενοδοχεία που ήταν σε λειτουργία για την περίοδο 1/4/2026 – 30/4/2026 (δηλαδή μονάδες οι οποίες ήταν σε λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο και συνεχίζουν να είναι ανοικτές και επιπλέον μονάδες που θα επαναλειτουργήσουν το αργότερο μέχρι 20/4/2026).
Ειδικότερα:
- Το Ειδικό Σχέδιο θα καλύπτει όλα τα Ξενοδοχεία/Ξενοδοχειακά καταλύματα που ήταν σε λειτουργία για την περίοδο 1/4/2026 – 30/4/2026 (δηλαδή μονάδες οι οποίες ήταν σε λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο και συνεχίζουν να είναι ανοικτές και επιπλέον μονάδες που θα επαναλειτουργήσουν το αργότερο μέχρι 20/4/2026).
- Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν ειδική αίτηση ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στο σύστημα θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα για έλεγχο (βεβαίωση από Ελεγκτή/Λογιστή για μείωση κύκλου εργασιών, Βεβαίωση Τραπεζικού Λογαριασμού και πιστοποιητικό διευθυντών & μετοχών Εφόρου Εταιρειών).
- Δικαιούχες επιχειρήσεις θα είναι όσες έχουν μείωση ή προβλεπόμενη μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 ή πληρότητα κάτω του 60%.
- Επιδότηση θα δικαιούνται μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.
- Κατά την περίοδο επιδότησης, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει επίδομα επί του μηνιαίου μισθού του ύψους 30% με μέγιστο ποσό τα €1324 και ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει το υπόλοιπο του μισθού.
- Πριν την υποβολή αίτησης επιδότησης, ο εργοδότης θα πρέπει να κάνει επικαιροποίηση του μισθού μέσω της διαδικασίας απογράφης Όρων Εργοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
- Το επίδομα θα θεωρείται ασφαλιστέο εισόδημα και θα δίνονται οι αναγκαίες πιστώσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Εργοδοτούμενοι που απασχολήθηκαν μετά την 01/04/2026 μέχρι 20/04/2026 θα λάβουν αναλογία επιδόματος.
- Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων με ημερομηνία υποβολής αίτησης πρόσληψης μεταγενέστερη της ημερομηνίας 20/04/2026.
- Για εργοδοτούμενους στον κλάδο, οι οποίοι ήταν τερματισμένοι κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 και δεν καλύπτονταν από σχέδια αναστολών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, για να είναι δικαιούχοι επιδόματος θα πρέπει ο εργοδότης να προχωρήσει σε πρόσληψη του εργαζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν υποβάλει την αίτηση για επιδότηση.
- Τα Ξενοδοχεία που θα επιδοτηθούν δεν θα πρέπει να προβούν σε τερματισμό απασχόλησης προσωπικού μέχρι τις 31/05/2026.
- Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του Ειδικού Σχεδίου θα γίνει έλεγχος του πραγματικού μισθού για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (04/2026) με τον μισθό που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», πάνω στον οποίο έχει υπολογιστεί το Ειδικό Επίδομα.