Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η Αστυνομία για το τριήμερο του Κατακλυσμού, με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Αστυνομίας, για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, απάμβλυνση της τροχαίας κίνησης και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πολίτες που θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των μελών της Αστυνομίας και ειδικότερα των Τμημάτων Τροχαίας σε αυτοκινητόδρομους, υπεραστικούς δρόμους και ιδιαίτερα στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Όπως αναφέρεται, θα διεξάγονται και εντατικοποιημένοι αστυνομικοί έλεγχοι παραβάσεων τροχαίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις τροχαίας που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, όπως η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών.

Συμπληρώνεται ότι λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης που αναμένεται να παρατηρηθεί στο οδικό δίκτυο, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.