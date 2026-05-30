Επτά συλλήψεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως, κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για παραβάσεις τροχαίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 485 οχήματα και ελέγχθηκαν 599 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 53 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν έντεκα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 310 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και επτά (7) διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά (7) οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, oι 67 αφορούσαν καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Επίσης, καταγγέλθηκαν 12 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 4 υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από θετικά προκαταρκτικά νάρκοτεστ.

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 153 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν οκτώ (8) έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.