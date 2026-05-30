Άλλη μια εβδομάδα εκπληκτικών προσφορών σε οικιστικά ακίνητα από την Altamira Real Estate. Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση στέγης παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η προσφορά καλής ποιότητας ακινήτων σημαντικά μειωμένη, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εύρεση ελκυστικών επιλογών αυτής της κατηγορίας, παρουσιάζοντας μια σειρά από μοναδικές κατοικίες.

Τοποθετημένα σε ορισμένες από τις πιο προνομιακές περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Αμμοχώστου, τα ακίνητα της συλλογής έχουν πρόσβαση σε ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών και ανέσεων και προσφέρουν μια άριστη εμπειρία κατοίκησης. Οι κατοικίες, οι οποίες είναι στο σύνολό τους κενές, χαρακτηρίζονται από εξαιρετική λειτουργικότητα χώρων και οι τιμές τους εκκινούν από το ποσό των €95,000.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ των ακινήτων της συλλογής παρουσιάζουν δύο ημι-ανεξάρτητες κατοικίες σε όμορφη περιοχή της Λακατάμειας. Τοποθετημένες σε μια ιδανική τοποθεσία, επί της οδού Ανδρομάχης και σε απόσταση αναπνοής από τη Λεωφόρο Μόρφου, οι κατοικίες πωλούνται στην εξαιρετική τιμή των €465,000. Η μία εκ των δύο, με συνολικό εμβαδόν 97 τ.μ., είναι ισόγεια και αποτελείται από ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία και κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες. Η δεύτερη κατοικία, με συνολικό εμβαδόν 237 τ.μ., απαρτίζεται από ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία, κουζίνα με τραπεζαρία, τέσσερα υπνοδωμάτια, σαλονάκι, κυρίως μπάνιο, κουζινάκι, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες. Το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκονται έχει έκταση 560 τ.μ., ενώ εξωτερικά των ακινήτων υπάρχουν βοηθητικά δωμάτια και χώροι στάθμευσης.

Στην Αγλαντζιά εντοπίζεται μοναδική ευκαιρία με ανεξάρτητη κατοικία, με μεγάλο εμβαδόν 564 τ.μ., η οποία διαθέτει και πισίνα. Η κατοικία βρίσκεται επί της οδού Σαλαμίνος, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και τη Λεωφόρο Λάρνακος. Το ακίνητο πωλείται προς €850,000 καιαποτελείται από υπόγειο, διώροφη κατοικία με σοφίτα και βεράντες, ενώ εξωτερικά υπάρχει χώρος στάθμευσης, κήπος, η πισίνα τύπου overflow και περίφραξη.

Ακόμα μια δυσεύρετη ευκαιρία θεωρείται κατοικία δύο υπνοδωματίων στα δημοφιλή Περβόλια. Μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της κοινότητας και την Εκκλησία Αγίας Ειρήνης, η κατοικία έχει άριστη πρόσβαση και στην παραλία. Αποτελείται από ενιαίο χώρο κουζίνας με σαλόνι και τραπεζαρία, τα δύο υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες, με το συνολικό της εμβαδόν να ανέρχεται σε 115 τ.μ. Πωλείται προς €135,000.

Στην εκπληκτική τιμή των €95,000 πωλείται διώροφη κατοικία με πισίνα σε ήσυχη περιοχή της Ξυλοφάγου. Τοποθετημένη σε μια ιδανική τοποθεσία, πολύ κοντά στο κέντρο της κοινότητας και τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας, η κατοικία έχει συνολικό εμβαδόν 152 τ.μ. Απαρτίζεται από τρία υπνοδωμάτια, ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία και κουζίνα, κυρίως μπάνιο και τουαλέτα επισκεπτών. Εξωτερικά, πέραν της πισίνας, το σπίτι διαθέτει βεράντες, χώρο στάθμευσης και κήπο.

Άλλη μία προνομιακή κατοικία με πισίνα εντοπίζεται και πάλι στην Ξυλοφάγου. Το ακίνητο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Iερό Ναό Αγίου Στυλιανού και διαθέτει άριστη πρόσβαση σε κάθε είδους υπηρεσίες και ανέσεις. Η τιμή του ανέρχεται στο ποσό των €135,000 και το συνολικό του εμβαδόν σε 168 τ.μ. Η κατοικία διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο σαλονιού με τραπεζαρία και κουζίνα, κυρίως μπάνιο και τουαλέτα επισκεπτών. Εξωτερικά, πέραν της πισίνας, υπάρχουν βεράντες, κήπος και χώρος στάθμευσης.

Στην περιζήτητη Σωτήρα και στην επίσης μοναδική τιμή των €110,000, πωλείται διώροφη κατοικία με πισίνα. Ιδανικά τοποθετημένη λίγα μέτρα από το Δημαρχείο Σωτήρας και το κέντρο του Δήμου, το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 141 τ.μ. και αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, ανοικτού τύπου σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων, βεράντες, αυλή, καθώς και την πισίνα.

Άλλη μία διώροφη κατοικία ξύλινης κατασκευής με πισίνα πωλείται στην ίδια γοητευτική περιοχή της Σωτήρας. Απολαμβάνοντας άριστες προσβάσεις στο κέντρο του Δήμου, αλλά και στις γειτονικές περιοχές, το ακίνητο διατίθεται και αυτό σε μια προνομιακή τιμή, που ανέρχεται σε €110,000. Διαθέτει δύο υπνοδωμάτια με μπάνιο,ανοικτού τύπου σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, αποχωρητήριο ξένων, βεράντες και μεγάλη αυλή, με το συνολικό της εμβαδόν να ανέρχεται σε 130 τ.μ.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.