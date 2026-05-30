Σε διαφοροποίηση των Οδηγιών της σε σχέση με τις εξασφαλίσεις των δανείων όταν αυτά εξοφλούνται, καθώς και με το κόστος των εκτιμήσεων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανειακών συμβάσεων, προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ).

Χθες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι αλλαγές στις Οδηγίες της ΚΤ που αφορούν τον νόμο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τέθηκαν σε εφαρμογή. Πρόκειται για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασίες πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και ρυθμίζει την πρόσβαση των δραστηριοτήτων των τραπεζών στις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την προληπτική εποπτεία.

Η Οδηγία αφορά τις διαδικασίες χορήγησης νέων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων. Συγκεκριμένα, με την εξόφληση της εξασφαλισμένης πιστωτικής διευκόλυνσης, η σχετική εξασφάλιση απελευθερώνεται αμέσως, εκτός αν πρόκειται για εξασφάλιση με υποθήκη σε ακίνητη ιδιοκτησία, για την οποία εφαρμόζονται οι προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει η νομοθεσία περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων.

Μάλιστα, όπου εφαρμόζεται, επιστρέφεται ο τίτλος στον δανειολήπτη ή στον κάτοχο της εξασφάλισης. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη πρόνοια δεν εφαρμόζεται όταν ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του στη μη εξάλειψη της υποθήκης σε ακίνητη ιδιοκτησία.

Παράλληλα, σε περίπτωση μεταγενέστερης γραπτής ανάκλησης της συγκατάθεσης, ο ενυπόθηκος δανειστής μεριμνά για την εξάλειψη της υποθήκης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη νομοθεσία για τις εκποιήσεις, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της γραπτής ανάκλησης.

Ταυτόχρονα, τροποποιούνται οι πρόνοιες της Οδηγίας σε σχέση με τις εκτιμήσεις. Όπως αναφέρουν οι κανονισμοί, οποιαδήποτε έξοδα για τις εκτιμήσεις που διενεργούνται κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των πιστωτικών διευκολύνσεων τα επωμίζεται το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη δανειακή σύμβαση.

Ηλεκτρονικό χρήμα

Χθες δημοσιεύθηκε και η Οδηγία περί Ηλεκτρονικού Χρήματος. Η Οδηγία καθορίζει το άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο συνάδει με τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδρύματος και τις προωθεί.

Ταυτόχρονα, καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον αποτελεσματικό έλεγχο των μηχανισμών εσωτερικής διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνετή διοίκηση του ιδρύματος.

Καθορίζονται, επίσης, οι κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες, ενώ περιλαμβάνονται και δικλείδες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ίδρυμα, περιλαμβανομένων των κινδύνων μη συμμόρφωσης.

Τέλος, καθορίζονται επαρκείς μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων και των μηχανισμών συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.