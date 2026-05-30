Όλα τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής είναι ακόμη ανοικτά και στα κομματικά γραφεία γίνονται ασκήσεις επί χάρτου για τη διαχείριση κάθε περίπτωσης χωριστά. Το δεδομένο είναι ότι, με τις ισορροπίες δυνάμεων που έχουν προκύψει από την κάλπη των βουλευτικών εκλογών, μπορεί να έχει ρόλο ρυθμιστή και ένα εκ των μικρότερων κομμάτων, αλλά ακόμη και μεμονωμένες ψήφοι βουλευτών που ενδεχομένως να «σπάσουν» την κομματική γραμμή και να ψηφίσουν άλλον υποψήφιο. Όλα αυτά είναι κινήσεις που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι συγκεκριμένα. Το πρώτο αφορά την Αννίτα Δημητρίου και την απόφαση του ΔΗΣΥ να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής μέχρι τέλους και ανεξαρτήτως αποφάσεων των άλλων κομμάτων. Η υποψηφιότητά της ξεκινά με αφετηρία τις 17 ψήφους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ.

Το ΑΚΕΛ είδε ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Δεν θα έχει επαφές με τον ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ. Ο Στέφανος Στεφάνου δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του μέχρι στιγμής. Αφήνει να νοηθεί ότι για το ΑΚΕΛ δεν συνδέεται το θέμα της Προεδρίας της Βουλής με τις προεδρικές εκλογές, θέση η οποία ερμηνεύεται ότι αφήνει ανοικτό το περιθώριο για συνεργασία με το ΔΗΚΟ. Δεν είναι ξεκάθαρο, επίσης, ότι δεν θα διεκδικήσει την Προεδρία ο ίδιος ή κάποιος άλλος από το ΑΚΕΛ, ενώ θεωρείται απίθανο να αποδεχτεί την πρόταση Οδυσσέα Μιχαηλίδη για στήριξη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Το σκηνικό ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος την Τρίτη.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών του με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Είδε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Η απόφαση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ είναι η διεκδίκηση της Προεδρίας από τον πρόεδρό του. Είναι, όμως, ανοικτά και άλλα σενάρια. Αυτό, τουλάχιστον, άφησε και ο ίδιος να νοηθεί μέσα από τη χθεσινή τοποθέτησή του στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας πως το ΔΗΚΟ δεν ανακοίνωσε καμία υποψηφιότητα. Πολλά θα εξαρτηθούν από την απόφαση του ΑΚΕΛ, αλλά και από το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το σκηνικό στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με κάποια σενάρια, η υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου μπορεί να πάει στον δεύτερο γύρο και χωρίς τη στήριξη του ΑΚΕΛ.

Από εκεί και πέρα, έχουμε ως δεδομένο ότι το ΕΛΑΜ δεν θα ψηφίσει Αννίτα Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής, ούτε θα ψηφίσει βουλευτή από το ΑΚΕΛ. Μπορεί να διεκδικήσει την Προεδρία με δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο και να κάνει κίνηση στον τελικό γύρο, μπορεί όμως και να στηρίξει τελικά κάποιον άλλον υποψήφιο πέραν της Αννίτας από τον πρώτο γύρο. Αυτό θα γίνει στην περίπτωση που κριθεί ότι θα ήταν καθοριστική η ψήφος του στον πρώτο γύρο.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα στηρίξει Αννίτα Δημητρίου, αλλά ούτε και Νικόλα Παπαδόπουλο για Πρόεδρο της Βουλής. Δεν είναι, όμως, ξεκάθαρο εάν αυτό είναι τελική απόφαση του ΑΛΜΑ ή προσωπική θέση. Το σίγουρο είναι ότι μπήκε σε διαδικασία διαβουλεύσεων με ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, ενώ θα δει και το ΕΛΑΜ και τον Φειδία Παναγιώτου, βάζοντας στο τραπέζι ως συμβιβαστική πρόταση την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Επικοινωνία με Φειδία η Αννίτα

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε χθες, σε δηλώσεις του στο ΟΜΕΓΑ, ότι η Αννίτα Δημητρίου είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Φειδίας Παναγιώτου «θα πάρει εκείνη την απόφαση έχοντας ως γνώμονα το καλό συμφέρον της κοινωνίας, δείχνοντας ωριμότητα», ενώ σημείωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και στελέχη της Άμεσης Δημοκρατίας είχαν μιλήσει στο παρελθόν με «πολύ κολακευτικά λόγια» για την Αννίτα Δημητρίου.

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: Συλλογικές αποφάσεις

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η οποία ήταν χθες φιλοξενούμενη στην εκπομπή του ΟΜΕΓΑ, ανέφερε ότι οι αποφάσεις στο ΔΗΚΟ για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής είναι συλλογικές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στο Δημοκρατικό Κόμμα δεν λειτουργούμε ατομικά, λειτουργούμε συλλογικά», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έγινε καμία συζήτηση για το όνομά της.

Η κ. Ερωτοκρίτου υπογράμμισε ότι η συλλογική απόφαση του κόμματος είναι μία και αμετάκλητη, η οποία αφορά αποκλειστικά την υποψηφιότητα του προέδρου του ΔΗΚΟ.

«Εμείς πήραμε την απόφαση… και δώσαμε εντολή στον Πρόεδρο του κόμματος να ξεκινήσει επαφές, προβάλλοντας τη δική του υποψηφιότητα ως την καταλληλότερη για την Προεδρία της Βουλής», είπε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Χαραλαμπίδου

Σε μία ανάρτηση με νόημα προέβη χθες η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. «Το σκηνικό για την προεδρία της βουλής με πάει πίσω στο 2021. Ίδιοι άνθρωποι να πιέζουν, να στήνουν παρασκήνιο. Ελπίζω όλοι μετά από εκείνη τη μέρα του Ιουνίου του 2021 να γίναμε σοφότεροι». Είναι προφανές ότι μέσα από τα γραφόμενά της στέλνει κάποιο μήνυμα σε σχέση με τη διαδικασία για την Προεδρία της Βουλής και το ενδεχόμενο επανεκλογής της Αννίτας Δημητρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021 η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε στείλει επιστολή στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, με την οποία εξέφραζε τη διαφωνία της για τους χειρισμούς που έγιναν, διατυπώνοντας τη θέση ότι το ΑΚΕΛ θα έπρεπε να στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο για Πρόεδρο της Βουλής και να στήσει γέφυρες συνεργασίας με κοινό υποψήφιο στις προεδρικές του 2023. Είναι προφανές από την ανάρτησή της ότι δείχνει να διαχωρίζει τη θέση της από τη δήλωση Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος αποκλείει τη στήριξη Νικόλα Παπαδόπουλου, και άρα αυτό να αποτελεί προμήνυμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει την ημέρα της ψηφοφορίας, ανάλογα με τους ενδιαφερόμενους και τις ισορροπίες που θα προκύψουν.

Ο Καρούσος άνοιξε το κεφάλαιο προεδρικές

Ο εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, προέβη χθες σε κάποιες δηλώσεις στην πρωινή εκπομπή του ΑΛΦΑ, οι οποίες προκάλεσαν διάφορες αντιδράσεις, καθώς ανέφερε ότι το μήνυμα των βουλευτικών εκλογών είναι μήνυμα για τις προεδρικές εκλογές. «Αυτοί που προσπαθούν να νεκατώσουν, να το κόψουν», είπε. Το μήνυμά του είχε αποδέκτες στελέχη του κόμματος που είχαν αποχωρήσει κατά την περίοδο των προεδρικών εκλογών του 2023 ή που σήμερα δηλώνουν απογοητευμένοι από την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Εμείς ανοίγουμε τις αγκάλες μας για να έρθουν πίσω. Το μήνυμα των εκλογών είναι μήνυμα ευθύνης, ότι ο ΔΗΣΥ επιστρέφει πίσω δυναμικά και είναι ένα μήνυμα για τις προεδρικές εκλογές του 2028», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028 θα είναι μέλος του κόμματος, το οποίο θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία που προνοεί το Καταστατικό, εάν υπάρξουν πέραν του ενός ενδιαφερόμενοι.

«Ακούω πολλά κουτσομπολιά και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Ο ΔΗΣΥ κατάφερε να πετύχει να ξαναφέρει τους ανθρώπους του πίσω. Ο ΔΗΣΥ έχει ηγεσία, έχει συλλογικά όργανα, έχει στελέχη. Είναι ευπρόσδεκτοι να επιστρέψουν. Όμως αυτοί που προσπαθούν, να το πω στα κυπριακά, να νεκατώσουν, να το κόψουν».

Ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είναι πλέον μέλος του ΔΗΣΥ και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου, για την οποία «σε μερικούς μήνες θα ανοιχθεί το ενδιαφέρον και όποιος ενδιαφέρεται θα δηλώσει το ενδιαφέρον του και θα πάμε στη βάση για να ψηφίσει», είπε. «Το θέμα συνεργασίας ή συμμετοχής στην κυβέρνηση ή στήριξης το 2028 δεν υπάρχει ως θέμα και ως τέτοια πιθανότητα. Το θέμα συζήτησης με την κυβέρνηση και τον Νίκο Χριστοδουλίδη έχει λήξει με συνεδριακή απόφαση. Είμαστε αντιπολίτευση. Εκεί που συμφωνούμε, στηρίζουμε και επικροτούμε. Εκεί που διαφωνούμε, κάνουμε εποικοδομητική αντιπολίτευση»