Σύννεφα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι και μετά, ενώ ανάλογες συνθήκες προβλέπονται για ολόκληρο το τριήμερο του Κατακλυσμού. Ο υδράργυρος, ωστόσο, θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ μέχρι την Τρίτη αναμένεται περεταίρω αύξηση. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά, νοτίως του Τροόδους και πιθανό στο εσωτερικό. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα νότια, ενώ κατά τις αυγινές ώρες κυρίως, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.