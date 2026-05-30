Κοντά στα €91 εκατ. ανήλθε η αξία των περιουσιακών στοιχείων που δέσμευσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια οι κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο ποινικών υποθέσεων τόσο στην Κύπρο όσο στο εξωτερικό, κατόπιν διαταγμάτων. Πρόκειται για μεγάλα χρηματικά ποσά, κρυπτοστοιχεία, ακίνητα, πολυτελείς λιμουζίνες, κοσμήματα, πίνακες και άλλα πολυτελή αντικείμενα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, το 2025 η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν ανήλθε στα €27,6 εκατ., ενώ το 2024 η αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ήταν €63,2 εκατ.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται. Αυτό αποδίδεται στην προσπάθεια που άρχισε από το 2023 από τη ΜΟΚΑΣ, την Αστυνομία και την κατηγορούσα αρχή για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων ανάκτησης παράνομων εσόδων.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της ΜΟΚΑΣ, η αποστέρηση των παράνομων εσόδων αποτελεί ουσιαστικό μέτρο, καθώς αφενός τιμωρεί τους παραβάτες και αφετέρου αποτρέπει τη διείσδυση παράνομου χρήματος στην οικονομία. Η δέσμευση και η δήμευση περιουσιακών στοιχείων ενισχύουν τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για την ανάκτηση παράνομων εσόδων.

Αναλυτικά, πέρσι παρατηρήθηκε αύξηση των δεσμεύσεων παράνομων εσόδων σε ημεδαπές υποθέσεις που διερευνώνται από την Αστυνομία, οι οποίες ανήλθαν πέραν των €10 εκατ. Μαζί με τις δεσμεύσεις που έγιναν κατόπιν πέντε αιτημάτων από ξένες αρχές, το συνολικό ποσό ξεπερνά τα €27 εκατ., βάσει των στοιχείων της ΜΟΚΑΣ.

Συγκεκριμένα, η περιουσία που δεσμεύθηκε με εγχώρια δικαστικά διατάγματα, τα οποία εκδόθηκαν έπειτα από αιτήσεις της ΜΟΚΑΣ, αφορά ακίνητα αξίας €8 εκατ., χρηματικά ποσά ύψους €1,55 εκατ., $1.605 και 465 αγγλικές στερλίνες. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας πέραν των €617 χιλ., οχήματα αξίας €252 χιλ., κοσμήματα αξίας €30 χιλ., καθώς και άλλα πολυτελή αντικείμενα.

Την ίδια ώρα, η περιουσία που δεσμεύθηκε κατόπιν διαταγμάτων του εξωτερικού, τα οποία εκδόθηκαν στη βάση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής ξένων αρχών, ανήλθε στα €17,1 εκατ. Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν €7,1 εκατ., $522 χιλ. καθώς και €1,9 εκατ. Επιπρόσθετα, δεσμεύθηκαν κρυπτοστοιχεία αξίας €183 χιλ., ακίνητα αξίας €7,3 εκατ. και άλλα πολυτελή αντικείμενα.

Σημειώνεται πως το 2025 καταγράφηκε αύξηση των δημεύσεων περιουσίας, με την αξία τους να υπερβαίνει τα €6,5 εκατ. Από το ποσό αυτό, €6,3 εκατ. αφορούν εγχώρια διατάγματα δήμευσης και το υπόλοιπο ξένα διατάγματα δήμευσης.

Ανέβηκαν οι ύποπτες αναφορές

Στο μεταξύ, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών εντατικοποίησε τις προσπάθειές της για ανάλυση αναφορών προτεραιότητας και αύξηση του αριθμού των διαβιβάσεων προς τις αρμόδιες αρχές, τόσο για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων όσο και για πληροφόρηση με σκοπό τον εντοπισμό και τη δέσμευση παράνομων εσόδων, καθώς και προς άλλες αρμόδιες Αρχές.

Η προσπάθεια οδήγησε σε αύξηση περίπου 70% στις διαβιβάσεις στις οποίες προέβη η ΜΟΚΑΣ, οι οποίες ανήλθαν το 2025 σε 572. Παράλληλα, προχώρησε σε ανταλλαγή πληροφοριών με αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού σε 631 περιπτώσεις, ενώ διαβιβάστηκαν αναφορές σε άλλες 77 περιπτώσεις.

Επιπλέον, αυξήθηκαν οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών που λήφθηκαν από υπόχρεες οντότητες. Συγκεκριμένα, μεγάλος αριθμός αναφορών προήλθε από υπόχρεες οντότητες που είναι αδειοδοτημένες στη Δημοκρατία, οι οποίες όμως παρέχουν υπηρεσίες στον ευρωπαϊκό χώρο.

Πέρσι υποβλήθηκαν στη ΜΟΚΑΣ 21.857 αναφορές, από τις οποίες οι 246 αφορούν τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.