Ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη

Έναρξη του προγράμματος Allwyn Care, που αποτελεί την νέα ολοκληρωμένη παρέμβαση της εταιρείας για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας στην Κύπρο

Η Allwyn ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου σημαντικού κοινωνικού έργου στην Κύπρο – την πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Το έργο βρίσκεται στον πυρήνα του Allwyn Care, του νέου μακροπρόθεσμου προγράμματος για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία για την ανακαίνιση του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» και η έναρξη του προγράμματος Allwyn Care σηματοδοτήθηκαν με μια ειδική εκδήλωση, στις 27 Μαΐου 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, του Υπουργού Υγείας, κυρίου Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, και άλλων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, εκπροσώπων της Πολιτείας και των Αρχών, καθώς και στελεχών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και της Allwyn.

Η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στη δημόσια υγεία της Κύπρου. Στόχος του έργου είναι να φέρει το ιστορικό αυτό θεραπευτικό ίδρυμα σε μια νέα εποχή, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του, ώστε να ανταποκρίνεται στα κορυφαία διεθνή πρότυπα περίθαλψης και εξειδικευμένης θεραπείας για τα παιδιά.

Η νέα εμβληματική πρωτοβουλία της Allwyn «χτίζει» στη μακροχρόνια κοινωνική συνεισφορά της ΟΠΑΠ Κύπρου. Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία επενδύει με συνέπεια στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, στηρίζοντας κρίσιμα έργα και προγράμματα. Υπό την «ομπρέλα» της Allwyn, η κληρονομιά αυτή όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά επεκτείνεται, μέσω παρεμβάσεων που έχουν υψηλό αντίκτυπο και μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία.

Χαιρετίζοντας το μεγάλο έργο της ανακαίνισης του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη», ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε: «Η έγνοια της Πολιτείας για τα άτομα με αναπηρίες είναι συνεχής, θεσμική και συγκεκριμένη, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Το Κέντρο «Στέλλα Σουλιώτη» του Ερυθρού Σταυρού είναι μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και περιθάλπει πέραν των 100 παιδιών με σοβαρές σωματικές και πολλαπλές αναπηρίες, προσφέροντας ειδικές θεραπείες και ψυχολογική στήριξη. Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο στην πολύχρονη διαδρομή του, χάρη στην επένδυση της Allwyn, που θα το εκσυγχρονίσει και θα το ανακαινίσει ριζικά. Η αναβάθμιση του Κέντρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας του Κράτους με τον ιδιωτικό τομέα».

Ο Πρόεδρος της Allwyn στην Κύπρο, κύριος Kamil Ziegler, τόνισε: «Στην Allwyn, πιστεύουμε ότι το μέλλον μας πηγαίνει χέρι-χέρι με την προσφορά στην κυπριακή κοινωνία. Ο ευαίσθητος τομέας της Υγείας είναι διαχρονική προτεραιότητα τόσο για την Πολιτεία, όσο και για την εταιρεία μας. Σήμερα, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στο μέλλον της υγείας των παιδιών στην Κύπρο. Χάρη στο έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, που η Allwyn στηρίζει με υπερηφάνεια εδώ και χρόνια, το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» έχει βοηθήσει χιλιάδες παιδιά. Η νέα μας πρωτοβουλία είναι μια μεγάλη επένδυση στις προοπτικές του Κέντρου. Είναι μια επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και στην παροχή στήριξης και ειδικών θεραπειών σε παιδιά που το έχουν ανάγκη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Κύπρο, κύριος Αλέξανδρος Ντάβος, υπογράμμισε: «Η κοινωνική προσφορά είναι αναπόσπαστο μέρος του DNA της εταιρείας μας. Σήμερα, ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια την έναρξη του Allwyn Care, του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος μας για την υγεία. Η ανακαίνιση του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» αποτελεί βασικό πυλώνα του Allwyn Care. Είναι ένα έργο που θα προσφέρει απτά οφέλη. Όμως το Allwyn Care δεν σταματά εδώ. Θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη πλατφόρμα, που θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση, την εθελοντική συνεισφορά, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Και έτσι, θα δημιουργήσουμε πραγματική κοινωνική αξία για πολλά χρόνια!».

Η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ημέρα συγκίνησης, ευθύνης, αλλά και ελπίδας. Μια ημέρα που σηματοδοτεί ένα νέο, ιστορικό κεφάλαιο για το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» και, κυρίως, για τα παιδιά της Κύπρου. Mέσω του προγράμματος Alwyn Care, δημιουργούμε ένα σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης, αντάξιο των αναγκών και των δικαιωμάτων των παιδιών μας. Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες και ειλικρινέστατες ευχαριστίες μας προς την Allwyn. Η προσφορά σας ξεπερνά μια οικονομική ενίσχυση. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης προς την κοινωνία μας. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να αλλάξει ζωές».

Το έργο ανακαίνισης της Allwyn με μια ματιά

Το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και μακροβιότερα προγράμματα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Από το 1957, προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα και θεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά και νέους με σοβαρές σωματικές αναπηρίες, νευρολογικά, γενετικά και αναπτυξιακά σύνδρομα και κινητικά προβλήματα. Το Κέντρο προσφέρει χιλιάδες εξατομικευμένες θεραπείες σε περισσότερα από 100 παιδιά ανά έτος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την ουσιαστική ένταξή τους στην κοινωνία.

Το έργο ανακαίνισης της Allwyn εστιάζει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών του θεραπευτικού κέντρου, καθώς και στην ευθυγράμμισή του με υψηλά διεθνή πρότυπα. Η ανακαίνιση θα καλύπτει την πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου, εργασίες αναδιαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων και τον πλήρη εξοπλισμό 20 επιπλέον δωματίων, μεταξύ άλλων. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι συνθήκες θεραπείας και φιλοξενίας για τα παιδιά και τους γονείς τους, ενώ παράλληλα, θα στηρίξει το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Συνολικά, η πρωτοβουλία της Allwyn και η συνεργασία της με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό θα ενισχύσουν σημαντικά τη δυναμική και τις προοπτικές του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη». Ειδικότερα, αναμένεται ότι θα εξυπηρετούνται περίπου 170 παιδιά από όλη την Κύπρο, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης παιδιών και από άλλες ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 35 νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρονται συνολικά σχεδόν 9.000 εξειδικευμένες θεραπείες ανά έτος.