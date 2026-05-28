Στο σημείο μηδέν και πάλι η Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να απειλεί εκ νέου με αφανισμό του Ισραήλ και την κατάσταση να επιστρέφει στην αρχή της σύγκρουσης παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Ειδικότερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο το Ισραήλ «υπάρχει».

«Εφόσον αυτό το παιδοκτόνο και μοχθηρό καθεστώς δεν εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα γνωρίσει ειρήνη», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωσή του, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή.



skai.gr