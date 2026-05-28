Το έντονο παρασκήνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την Προεδρία της Βουλής προδιαγράφει σκηνικό ανατροπών. Κυρίαρχη τάση είναι πλέον η αναζήτηση συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και η προώθηση λύσης με Πρόεδρο όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο χτίζεται ένα σενάριο για εκλογή στην Προεδρία της Βουλής προσώπου που θα έχει τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Μέσα από αυτή την εξίσωση χάνει έδαφος το ενδεχόμενο επανεκλογής της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, καθώς η υποψηφιότητά της έχει αποκλειστεί ως επιλογή τόσο από το ΑΚΕΛ όσο και από το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά και από το ΕΛΑΜ, για διαφορετικούς λόγους.

Ως εκ τούτου, εάν υπάρξει κατάληξη σε αυτό το πλαίσιο επαφών, δεν αποκλείεται τελικά να δούμε στην Προεδρία της Βουλής πρόσωπο που θα έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να ψηφίζεται από το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ, και ενδεχομένως και από την Άμεση Δημοκρατία. Σε αυτή την εξίσωση, μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής ακόμη και από τον πρώτο γύρο.

Στην περίπτωση που η Άμεση Δημοκρατία δεν στηρίξει την υποψηφιότητά του από τον πρώτο γύρο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα μπορούσε να περάσει άνετα στον β΄ γύρο με τις ψήφους των βουλευτών του ΑΚΕΛ και του ΑΛΜΑ και, στον τελικό γύρο, να λάβει πολύ πιθανόν και τις ψήφους του ΕΛΑΜ. Ένα τέτοιο σενάριο θα άφηνε τον ΔΗΣΥ σε απομόνωση, να στηρίζει μέχρι τέλους την υποψηφιότητα της προέδρου του, Αννίτας Δημητρίου.

Το σενάριο αυτό δεν ανήκει στη σφαίρα της πολιτικής φαντασίας. Αντιθέτως, αποτελεί πολιτική πράξη που μπορεί να προκύψει μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις και να επισημοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν θα συνέλθει το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ, το οποίο θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, και το θέμα της Προεδρίας της Βουλής. Ενώπιον των μελών του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ είναι πολύ πιθανόν να τεθεί συγκεκριμένη πρόταση από μέρους του προέδρου του ΔΗΚΟ.

Ραντεβού Στέφανου – Νικόλα

Στέφανος Στεφάνου και Νικόλας Παπαδόπουλος τα είπαν χθες σε ένα πρώτο ραντεβού, στο πλαίσιο των επαφών του προέδρου του ΔΗΚΟ με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την Προεδρία της Βουλής. Η συνάντηση περιορίστηκε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων γύρω από το θέμα και το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέτει το ενδιαφέρον του για την Προεδρία της Βουλής.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθεσε το ζήτημα ενώπιον του Στέφανου Στεφάνου ως μια πρώτη βολιδοσκόπηση, η οποία αφορά καθαρά μια συνεργασία στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Βουλής. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, από την πλευρά του, όπως πληροφορούμαστε, δεν ήταν αρνητικός, επισημαίνοντας προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ ότι η απόφαση του κόμματος θα ληφθεί από τα συλλογικά όργανα και, πιο συγκεκριμένα, από το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Στέφανος Στεφάνου φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για θέμα στο οποίο θα μπορούσε να απαντήσει προσωπικά ο ίδιος. Ζήτησε, παράλληλα, από τον Νικόλα Παπαδόπουλο να υπάρξει νέα επικοινωνία, με περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε η προοπτική αυτή να τεθεί ενώπιον των μελών του Πολιτικού Γραφείου.

Η εξέλιξη αυτή, η οποία προέκυψε μετά την απόφαση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ να υπάρξει επαφή με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δημιουργεί προϋποθέσεις νέων δεδομένων στο σκηνικό για την Προεδρία της Βουλής. Πρώτον, διότι το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει εκ προοιμίου τον διάλογο με το ΔΗΚΟ. Δεύτερον, διότι, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές από την Κυριακή των εκλογών και μετά ο Στέφανος Στεφάνου, προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ είναι οι προεδρικές εκλογές και όχι η Προεδρία της Βουλής.

Ως εκ τούτου, το ΑΚΕΛ δεν θα είχε κατ’ ανάγκην πρόβλημα να στηρίξει υποψήφιο από άλλο κόμμα για την Προεδρία της Βουλής, εφόσον η εξίσωση αυτή δεν θα σήμαινε κάτι ευρύτερο για το πολιτικό σκηνικό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ΑΚΕΛ, ως κύριος άξονας της αντιπολίτευσης, είναι πιθανόν να γείρει την πλάστιγγα όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και σε ό,τι αφορά τη στάση άλλων κομμάτων, όπως για παράδειγμα το ΑΛΜΑ. Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις που είχαν Νικόλας Παπαδόπουλος και Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δεν αποκλείεται να υπάρξει τελικά συναίνεση γύρω από την υποψηφιότητα του προέδρου του ΔΗΚΟ, στο δίλημμα μεταξύ Νικόλα και Αννίτας.

Το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ θα συνεχίσουν τις επαφές τους τις επόμενες μέρες, όπως και τις επαφές με άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

ΕΛΑΜ: Πάει με δικό του υποψήφιο

Οι πληροφορίες που φτάνουν από τον χώρο του ΕΛΑΜ αναφέρουν ότι η πρόθεση του κόμματος να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας δεν έχει αλλάξει.

Σταθερή παραμένει, επίσης, η απόφαση για μη στήριξη υποψηφίου από την Αριστερά, αλλά και για μη στήριξη της υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου.

Νικόλας Παπαδόπουλος: Επαφές με όλα τα κόμματα

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ήταν φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του Alpha και ρωτήθηκε κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει επικοινωνία με το ΑΛΜΑ. Απαντώντας, είπε ότι δεν είναι καθόλου απαγορευτικό να γίνονται συνομιλίες.

Τόνισε ότι το ΔΗΚΟ επιδιώκει συνεργασία με όλα τα κόμματα, υπογραμμίζοντας ότι είναι κόμμα του κέντρου και «το μόνο κυβερνητικό κέντρο στη Βουλή».

Όπως ανέφερε, εάν στόχος είναι η υλοποίηση του προγράμματος του Προέδρου Χριστοδουλίδη, απαιτούνται συνεργασίες, τις οποίες το ΔΗΚΟ θα επιχειρήσει να οικοδομήσει.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι είχε δια ζώσης συνάντηση με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ενώ επιδίωξή του είναι να συναντηθεί με όλους τους αρχηγούς κομμάτων. Πρόσθεσε ότι, στην παρούσα φάση, συζητούνται σενάρια και δεν έχει προκριθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα εντός του κόμματος.